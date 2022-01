IPTU 2022: Prefeitura de Fortaleza divulga calendário de pagamento; veja datas e opções

O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) não terá aumento de alíquota em 2022 em Fortaleza. A informação foi confirma pela Prefeitura Municipal nesta segunda-feira (10), em conjunto com três possibilidades de desconto para os contribuintes. A estimava que a Prefeitura arrecade R$ 625 milhões em 2022 com IPTU, segundo dados da Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin).

Neste ano, quem optar pela opção de pagamento em cota única terá três opções de abatimento do imposto: 8%, 6%, e 4%. O vencimento dos boletos será no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente.

Já os contribuintes que optarem por parcelar, poderão fazer o pagamento em até 11 vezes. No entanto, o valor da parcela não poderá ser menor que R$ 68,14. As datas de vencimentos dos boletos também serão definidas até o quinto dia útil de cada mês.

O primeiro Documento de Arrecadação Municipal (DAM) referente a taxa única, com vencimento no dia 7 de fevereiro, será enviado às residências pelos Correios. Caso o contribuinte opte por fazer o pagamento, já terá registrado o desconto de 8%.

Os boletos das duas outras opções de cota única ou no caso do parcelamento do tributo terão de ser retirados no site da Sefin.

Isenção

Ao todo, 139.772 imóveis, dentre os 801.116 registrados na Capital estão isentos do pagamento do IPTU, por serem apontados como tendo valor venal de até R$ 83.518,51.

Como imprimir os boletos

Para emitir os boletos de pagamento do IPTU é preciso acessar o site da Sefin, procurar pela aba do tributo em "Serviços" e selecionar "DAM IPTU". Lá é possível imprimir o documento para "Cota única", "Parcela" ou "Carnê".