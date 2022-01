Vestas fecha acordo para fornecimento de aerogeradores para novo parque eólico no Ceará

A Vestas, empresa dinamarquesa com fábrica no Ceará de turbinas de energia eólica, fechou um contrato para fornecimento de aerogeradores para um novo parque no Estado. A informação foi confirmada a partir de um comunicado da 2W Energia, responsável pelo projeto que está sendo instalado no município de Icapuí e tem previsão de início das operações no próximo ano, em 2023.

O comunicado da 2W à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) indica que as empresas Kairós Wind 1 Energia, Kairós Wind 2 Energia e a Kairós Wind 6 Energia — controladas pelo mesmo grupo — assinaram um termo de compromisso para fornecimento, instalação, comissionamento e testes de 25 aerogeradores, modelo Vestas V150-4.5 megawats (MW).

Os equipamentos serão alocados durante a primeira fase do parque eólico Kairós, em Icapuí, com capacidade instalada de 112 MW. Além disso, as empresas assinaram um contrato de "operação e manutenção" das máquinas pelo prazo de 15 anos.

A entrega dos aerogeradores deverá ser feita no segundo trimestre de 2023 e o comissionamento deverá ser feito até o final do mesmo período.

Detalhes do projeto

Segundo informações da 2W Energia, o parque eólico Kairós terá uma capacidade instalada total de 261 MW quando estiver completamente operacional, o que representa um número de 651 mil residências atendidas.

Atualmente, o projeto está em 10% do processo de conclusão das obras e tem previsão de gerar cerca de 3,9 mil empregos.

A previsão é que o parque represente uma redução de cerca de 80 mil toneladas de CO₂ na atmosfera.

Simultaneamente ao parque em Icapuí, a 2W Energia vem trabalhando em um projeto no Rio Grande do Norte, que deverá ter uma potência de 138,6 MW. O empreendimento está com 15% das obras concluídas.