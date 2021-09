INSS paga hoje aposentado que recebe acima do mínimo; veja quem recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a realizar o pagamento mensal, referente a agosto, hoje (1º) aos segurados que recebem benefícios acima de um salário mínimo. Os primeiros a sacar serão os que têm finais de benefício 1 e 6.

Os pagamentos das duas faixas de benefício, tanto acima quanto abaixo do mínimo, seguirão até o dia 8 de setembro. O segurado poderá saber quanto vai receber, através do aplicativo ou o portal Meu INSS e selecionar a opção "Extrato de pagamento de benefício".

Calendário de pagamentos do INSS - Acima de um salário mínimo

Número final 1

Agosto: 02/07

02/07 Setembro: 01/08

01/08 Outubro: 01/09

01/09 Novembro: 01/10

01/10 Dezembro: 01/11

01/11 Janeiro: 03/12

Número final 2

Agosto: 03/07

03/07 Setembro: 02/08

02/08 Outubro: 04/09

04/09 Novembro: 03/10

03/10 Dezembro: 02/11

02/11 Janeiro: 04/12

Número final 3

Agosto: 04/07

04/07 Setembro: 03/08

03/08 Outubro: 05/09

05/09 Novembro: 04/10

04/10 Dezembro: 03/11

03/11 Janeiro: 05/12

Número final 4

Agosto: 05/07

05/07 Setembro: 06/08

06/08 Outubro: 06/09

06/09 Novembro: 05/10

05/10 Dezembro: 06/11

06/11 Janeiro: 06/12

Número final 5

Agosto: 06/07

06/07 Setembro: 08/08

08/08 Outubro: 07/09

07/09 Novembro: 07/10

07/10 Dezembro: 07/11

07/11 Janeiro: 06/12

Calendário de pagamentos do INSS - Até um salário mínimo

Número final 1

Agosto: 25/8

25/8 Setembro: 24/9

24/9 Outubro: 25/10

25/10 Novembro: 24/11

24/11 Dezembro: 23/12

Número final 2

Agosto: 26/8

26/8 Setembro: 27/9

27/9 Outubro: 26/10

26/10 Novembro: 25/11

25/11 Dezembro: 27/12

Número final 3

Agosto: 27/08

27/08 Setembro: 28/09

28/09 Outubro: 27/10

27/10 Novembro: 26/11

26/11 Dezembro: 28/12

Número final 4

Agosto: 30/08

30/08 Setembro: 29/09

29/09 Outubro: 28/10

28/10 Novembro: 29/11

29/11 Dezembro: 29/12

Número final 5

Agosto: 31/08

31/08 Setembro: 30/09

30/09 Outubro: 29/10

29/10 Novembro: 30/11

30/11 Dezembro: 30/12

Número final 6

Agosto: 01/08

01/08 Setembro: 01/09

01/09 Outubro: 01/10

01/10 Novembro: 01/11

01/11 Dezembro: 03/12

Número final 7

Agosto: 02/08

02/08 Setembro: 04/09

04/09 Outubro: 03/10

03/10 Novembro: 02/11

02/11 Dezembro: 04/12

Número final 8

Agosto: 03/08

03/08 Setembro: 05/09

05/09 Outubro: 04/10

04/10 Novembro: 03/11

03/11 Dezembro: 05/12

Número final 9

Agosto: 06/08

06/08 Setembro: 06/09

06/09 Outubro: 05/10

05/10 Novembro: 06/11

06/11 Dezembro: 06/12

Número final 0

Agosto: 08/08

08/08 Setembro: 07/09

07/09 Outubro: 08/10

08/10 Novembro: 07/11

07/11 Dezembro: 07/12

Confira o calendário completo de 2021 do INSS

Reajuste no valor com novo salário mínimo

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão um reajuste de 5,26%, já que o valor passou de R$ 1.045 para R$ 1.100. E quem ganha valor acima do salário mínimo receberá, a partir de 1º de fevereiro, com reajuste de 5,45%, conforme o INPC acumulado em 2020.

Novas alíquotas por faixa de salário

Até 1 salário mínimo (R$ 1.100): 7,5%

De R$ 1.100,01 a R$ 2.203,38: 9%

De R$ 2.203,49 a R$ 3.305,22: 12%

De R$ 3.305,23 a R$ 6.433,57: 14%

O coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) no Ceará, Paulo Bacelar, ressalta a progressividade das alíquotas e aponta que as faixas foram igualadas às mesmas utilizadas no Imposto de Renda (IR).

Paulo Bacelar Coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) no Ceará "Todo ano, o Governo reajusta os valores dos benefícios através de portaria: o salário mínimo, o salário família, o teto da Previdência e as alíquotas de contribuição, que são progressivas. São usados os mesmos critérios para a progressividade do Imposto de Renda e, esse ano, as faixas se igualaram"

Prova de Vida

Ainda no começo de julho, a Câmara dos Deputados aprovou a suspensão da obrigatoriedade da prova de vida em 2021 por conta da pandemia.

No entanto, a orientação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é que aposentados e pensionistas continuem seguindo o calendário atual do procedimento, já que ainda será necessária a votação no Senado para aprovar a medida.

A proposta foi alterada durante a votação na Câmara e, por isso, segue para análise dos senadores.

Após o fim da tramitação da medida no Congresso, o Governo deve emitir novas informações sobre o assunto.

O novo calendário de prova de vida vai até agosto de 2022, devendo ser acompanhado por todos os beneficiários.

Confira o calendário

Até abril/2020

Deve ser feita em junho/21

Maio e junho/2020

Deve ser feita em julho/21

Julho e agosto/2020

Deve ser feita em agosto/21

Setembro e outubro/2020

Deve ser feita em setembro/21

Novembro e dezembro/2020

Deve ser feita em outubro/21

Janeiro e fevereiro/2021

Deve ser feita em novembro/21

Março e abril/2021

Deve ser feita em dezembro/21

Maio e junho/2021

Janeiro/22

Julho e agosto/2021

Fevereiro/22

Setembro e outubro/2021

Março/22

Novembro e dezembro/2021

Abril/22

Janeiro e fevereiro/2022

Maio/22

Março e abril/2022

Junho/22

Maio e junho/2022

Julho/22

Julho/2022

Agosto/22

Portanto, os beneficiários que tinham que provar em maio e junho do ano passado que estavam vivos terão que fazer o procedimento até 31 de julho para que o pagamento não seja suspenso. Quem tinha que provar em julho e agosto do ano passado terá até agosto deste ano.

Onde fazer

Há duas formas: via aplicativo ou em uma agência bancária da instituição na qual o benefício é debitado.

Para o procedimento online (ver abaixo), só poderá realizar o processo quem já fez a biometria no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Aqueles que não têm biometria deverão comparecer ao banco, com base no cronograma citado acima. Algumas instituições financeiras também permitem que a prova de vida seja feita por biometria (ver abaixo), nos caixas eletrônicos ou nos seus próprios aplicativos.

Quando o segurado tiver de ir pessoalmente, deverá levar um documento de identidade com foto (RG, carteira de motorista ou a carteira de trabalho).