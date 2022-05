INSS libera hoje (6) pagamento do 13º salário a aposentados e pensionistas com NIS 0

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0 recebem o pagamento da primeira parcela do 13° salário a partir desta sexta-feira (6).

Conforme técnicos envolvidos nas negociações da antecipação, a injeção na economia será de R$ 56 bilhões.

Já os aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo e que tenha o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 5 e 0 também recebem hoje.

A previsão é que, até sexta-feira (6), mais de 31 milhões de segurados recebam a primeira parcela.

Antecipação do 13º de aposentados

A outra medida, de antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, já deve ter o pagamento da primeira parcela em abril, e a segunda seria realizada em maio.

Geralmente, o benefício é pago a esse público entre agosto e novembro. No entanto, a pandemia fez com que o valor fosse antecipado.

Calendário 1ª parcela do 13º do INSS em abril

PARA QUEM RECEBE UM SALÁRIO MÍNIMO

Final NIS 1: 25/4

Final NIS 2: 26/4

Final NIS 3: 27/4

Final NIS 4: 28/4

Final NIS 5: 29/4

Final NIS 6: 2/5

Final NIS 7: 3/5

Final NIS 8: 4/5

Final NIS 9: 5/5

Final NIS 0: 6/5.

PARA QUEM GANHA ACIMA DO MÍNIMO

Final NIS 1 e 6: 2/5

Final NIS 2 e 7: 3/5

Final NIS 3 e 8: 4/5

Final NIS 4 e 9: 5/5

Final NIS 5 e 0: 6/5

Calendário da 2ª parcela do 13º do INSS em maio

PARA QUEM GANHA UM SALÁRIO MÍNIMO

Final NIS 1: 25/5

Final NIS 2: 26/5

Final NIS 3: 27/5

Final NIS 4: 30/5

Final NIS 5: 31/5

Final NIS 6: 1/6

Final NIS 7: 2/6

Final NIS 8: 3/6

Final NIS 9: 6/6

Final NIS 0: 7/6

PARA QUEM GANHA ACIMA DO MÍNIMO

Final NIS 1 e 6: 1/6

Final NIS 2 e 7: 2/6

Final NIS 3 e 8: 3/6

Final NIS 4 e 9: 6/6

Final NIS 5 e 0: 7/6

Quem tem direito?

O Decreto 10410/2020 prevê que o abono seja pago aos segurados e dependentes que, durante o ano, receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Estabelece ainda que a primeira parcela corresponderá a até 50% do valor do benefício devido no mês de abril e será paga juntamente com os benefícios dessa competência.

Já a segunda parcela deve representar a diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios da competência de maio.

Utilizando a tabela padrão oficial do INSS dos pagamentos de benefícios do ano de 2022, que consta no site do INSS.