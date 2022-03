Governo antecipa 13° salário dos aposentados do INSS e o saque de R$ 1.000 do FGTS; veja como fica

O Governo Federal anuncia nesta quinta-feira (17) a antecipação do pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Além disso, libera o saque de R$ 1.000 do FGTS aos trabalhadores formais. As regras serão divulgadas em cerimônia que acontece hoje.

A medida já havia sido adotada em 2020 e 2021 para minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19.

Com a medida provisória (MP) que libera os saques das contas do Fundo Garantia, a expectativa é que 44 milhões de brasileiros sejam financiados, com a injeção de cerca de R$ 30 bilhões na economia.

O saque, contudo, não é obrigatório. Caso o trabalhador opte por não retirar o dinheiro da conta no prazo determinado, o valor é retornado. Em 2020, o governo liberou o saque de até R$ 1.045.

Antecipação do 13º de aposentados

A outra medida, de antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, já deve ter o pagamento da primeira parcela em abril, e a segunda seria realizada em maio.

Geralmente, o benefício é pago a esse público entre agosto e novembro. No entanto, a pandemia fez com que o valor fosse antecipado.

A expectativa do Governo é de beneficiar 31 milhões de pessoas, injetando na economia cerca de R$ 56 bilhões.