INSS fora do ar? Aposentados relatam dificuldade para conferir o 13°

O site 'Meu INSS' está fora do ar na manhã desta segunda-feira (22) e tem causado transtornos para quem depende dos serviços do órgão. Para quem tenta acessar a página, é mostrada a mensagem: "500 Internal Server Error".

De acordo com a Folha de S. Paulo, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), responsável pelo sistema de informática do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), explicou que houve uma falha durante manutenção em um equipamento de armazenamento nesse domingo (21), no Datacenter do Rio de Janeiro.

A recomendação do órgão federal, nesse caso, é que os usuários liguem para o telefone 135 para buscar informações pela central de atendimento ou buscar uma agência do INSS mais próxima.

Falta de acesso

Devido à falha, os usuários não conseguem acessar, por exemplo, o 13º salário, ou o informe de rendimentos para incluir na declaração do Imposto de Renda 2023.

As consultas feitas por meio do aplicativo também foram impactadas.

13º salário

Nesse domingo (21), o Governo Federal liberou para os beneficiários do INSS a consulta ao valor da primeira parcela do 13º salário. O pagamento do abono anual foi antecipado em decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início do último mês de maio.

A primeira parcela do benefício começa a ser paga na próxima quinta-feira (25) para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1 que recebem até um salário mínimo. Já a segunda parcela começa a ser paga no mês seguinte, em junho. São dois calendários, para quem recebe 1 salário mínimo e outro para quem recebe mais.

Veja calendário dos pagamentos

Beneficiários que recebem até um salário mínimo

Final do NIS 1 (1ª parcela: 25 de maio; 2ª parcela: 26 de junho);

Final do NIS 2 (1ª parcela: 26 de maio; 2ª parcela: 27 de junho);

Final do NIS 3 (1ª parcela: 29 de maio; 2ª parcela: 28 de junho);

Final do NIS 4 (1ª parcela: 30 de maio; 2ª parcela: 29 de junho);

Final do NIS 5 (1ª parcela: 31 de maio; 2ª parcela: 30 de junho);

Final do NIS 6 (1ª parcela: 1 de junho; 2ª parcela: 3 de julho);

Final do NIS 7 (1ª parcela: 2 de junho; 2ª parcela: 4 de julho);

Final do NIS 8 (1ª parcela: 5 de junho; 2ª parcela: 5 de julho);

Final do NIS 9 (1ª parcela: 6 de junho; 2ª parcela: 6 de julho);

Final do NIS 0 (1ª parcela: 7 de junho; 2ª parcela: 7 de julho).

Beneficiários que recebem acima de um salário mínimo

Final do NIS 1 e 6 (1ª parcela: 1 de junho; 2ª parcela: 3 de julho);

Final do NIS 2 e 7 (1ª parcela: 2 de junho; 2ª parcela: 4 de julho);

Final do NIS 3 e 8 ( 1ª parcela: 5 de junho; 2ª parcela: 5 de julho);

Final do NIS 4 e 9 (1ª parcela: 6 de junho; 2ª parcela: 6 de julho);

Final do NIS 5 e 0 (1ª parcela: 7 de junho; 2ª parcela: 7 de julho).

