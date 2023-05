INSS disponibilizará cartão com desconto em serviços para beneficiários

O Ministério da Previdência Sovial anunciou, nesta quinta-feira (18), que lançará na próxima semana um cartão virtual para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Com o cartão, os usuários do INSS poderão comprovar seu vínculo e usufruir do chamado "clube de vantagens", com descontos em serviços como cinemas, shows, academias, lojas, viagens, telemedicina, entre outras categorias.

Segundo o ministro da Previdência, Carlos Lupi, o cartão representa "cidadania" e "qualidade de vida" para os usuários. "O cartão virtual Meu INSS+ representa mais cidadania, mais parceria, mais inclusão, mais qualidade de vida aos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS".

A expectativa do Ministério da Previdência é de que a carteira virtual do beneficiário Meu INSS+ seja lançada na próxima segunda (22).

De acordo com o governo, o clube de vantagens funcionará por meio de parceria com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal - ambos bancos públicos.

"Nesse primeiro momento, a parceria será com Banco do Brasil e Caixa Econômica, mas vamos buscar outros bancos e entes públicos e privados para entrar no Meu INSS+", complementa o presidente interino do INSS, Glauco André Fonseca Wanburg.