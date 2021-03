INSS fechará agências em feriados antecipados nos municípios e estados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que as agências da Previdência Social serão fechadas sempre que os municípios ou estados adiantarem algum feriado. Até o momento, no Ceará, nenhum feriado teve que ser antecipado.

De acordo com a autarquia, caso o segurado tenha atendimentos ou perícias médicas agendados, no período em que o feriado for antecipado, devem remarcar a data.

Em alguns casos, o INSS pode entrar em contato com os segurados para informar sobre o cancelamento e reagendar o atendimento. No entanto, algumas pessoas podem estar com cadastro desatualizado, inviabilizando o contato.

Portal Meu INSS

A maioria dos serviços do INSS pode ser acessada a distância pelos canais remotos de atendimento, que são o Portal Meu INSS (aplicativo e site gov.br/meuinss) e a Central Telefônica 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Dessa forma, pelo Meu INSS, o cidadão pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Além disso, nesse canal, também é possível conversar com a assistente virtual Helô, que orienta sobre benefícios, esclarece dúvidas e emite senha para acesso à área restrita do portal.

Já no telefone 135, é possível fazer inscrição na Previdência Social, obter orientações, esclarecer dúvidas, solicitar benefícios e agendar atendimento presencial, entre outros serviços.

Antecipação do 13º

O governo deve anunciar, nos próximos dias, a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida emergencial tem como objetivo para diminuir o impacto econômico causado pelo novo coronavírus.

A antecipação do 13º salário do INSS não representa um gasto extra para o poder público, apenas uma mudança do fluxo de pagamentos. Dessa forma, deve ser confirmada nos próximos dias, assim que o governo terminar os ajustes necessários no Orçamento.

Segundo Guedes, a medida vai liberar R$ 50 bilhões, em dois meses, “para ajudar os mais idosos nesta fase de recrudescimento da doença”.