INSS alerta governo para paralisação na quarta (7) por bloqueio de recursos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alertou que deve paralisar suas atividades nesta quarta-feira (7), devido a bloqueios orçamentários feitos pelo Governo Federal. A informação é da CNN Brasil.

Em ofício enviado na última sexta-feira (2) pelo presidente do INSS, Guilherme Gastaldello, ao secretário de Orçamento do Ministério da Economia, Ariosto Culau, o órgão alega que "a falta dos recursos causará grave prejuízo ao funcionamento desta autarquia, ocasionando suspensões de contratos a partir da próxima quarta-feira, bem como deslocamentos de servidores de forma imediata, impactando, consequentemente, no atendimento à população e na prestação dos serviços essenciais do INSS".

Isso significa que a falta de verba pode provocar o fechamento de agências, a suspensão de perícias e atrasos em pagamentos de aposentadorias do Instituto.

Repercussão no INSS

Neste momento, em torno de 18 mil pessoas trabalham no INSS. A CNN ouviu alguns funcionários do órgão, que disseram viver em um contexto de "fim do mundo" com a possibilidade de vários desligamentos neste fim de ano devido a bloqueios anunciados pelo Ministério da Economia.

Há meses o INSS tem pedido recomposições orçamentárias ao Governo. Contudo, de acordo com a CNN, esses apelos não teriam tido resultado.