Indústria cearense cresce 44,96% no segundo trimestre; veja resultado por setor

De acordo com dados do Ipece, a indústria já acumula alta de 22,92% nos últimos 12 meses.

Economia do Ceará cresce 18,3% no 2º trimestre de 2021

Influenciada pelos segmentos de transformação, construção civil e eletricidade, gás e água, o Produto Interno Bruto (PIB) da indústria cearense cresceu 44,96% no segundo trimestre deste ano na comparação com igual período de 2020. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira (28) pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

O PIB do Ceará teve crescimento de 18,34% no segundo trimestre de 2021 na comparação com igual período do ano passado. O resultado foi superior ao do Brasil, que subiu 12,4%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Confira os dados do PIB por setor:

Indústria: 44,96%

Serviços: 15,94%

Agropecuária: -5,42%

