Economia do Ceará cresce 18,3% no 2º trimestre de 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará apresentou crescimento de 18,39% no segundo trimestre deste ano na comparação com o segundo trimestre de 2020. A informação foi revelada pelo governador Camilo Santana nesta terça-feira (28) em live nas redes sociais.

Camilo disse ainda que o PIB do Ceará em 2021 na comparação com o ano passado deve crescer 6,24%, conforme projeções do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). O dado está acima da previsão para o País, de 5,7%.

O resultado do Ceará no segundo trimestre também está acima da média do País, que teve alta de 12,4% no período, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já em relação ao primeiro trimestre deste ano, o crescimento do PIB do Ceará foi de 0,80%, também acima da média nacional (-0,1%).

Prévia

No último dia 16 de setembro, o Banco Central divulgou que o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-CE), conhecido como uma espécie de prévia do PIB, apresentou avanço de 1,92% entre maio e julho deste ano em relação ao trimestre imediatamente anterior. Os dados são dessazonalizados.

Ainda conforme o Banco Central, o IBCR-CE apontava crescimento de 0,57% no PIB cearense do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre.

