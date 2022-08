Imposto de Renda 2022: Receita Federal paga restituição do 4º lote nesta quarta-feira (31)

A Receita Federal paga nesta quarta-feira (31) as restituições referentes ao 4º lote do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2022. Neste lote, o órgão desembolsa R$ 6 bilhões, divididos para 4.462.564 pessoas.

Esse é a penúltima devolução prevista para este ano. A última deve acontecer no fim de setembro, com o pagamento do 5º lote.

O valor é depositado diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na Declaração de Imposto de Renda, diretamente ou por indicação de chave Pix.

Caso o indivíduo tenha entregado a declaração até 3 de maio e não seja contemplado nesta restituição, deverá verificar se entrou na malha fina.

COMO CONSULTAR SE SUA RESTITUIÇÃO FOI LIBERADA?

Para saber se sua declaração foi liberada, você deverá acessar o site da Receita ou aplicativo para smartphones e tablets.

QUAL O CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO IR 2022?

As restituições do Imposto de Renda 2022 serão pagas pela Receita em cinco lotes. O primeiro foi pago em maio. Veja abaixo o calendário de restituições:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 29 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

COMO SERÁ A RESTITUIÇÃO?

A partir deste ano, a restituição também poderá ser paga por Pix, para o titular que tenha chave com seu número de CPF. A escolha deve ser feita no envio da declaração. Há ainda a opção de informar a agência e conta bancária para receber o valor, assim como nos anos anteriores.

COMO CONSULTAR O IR PELO E-CAC?

Acesse o Portal e-CAC ;

; Vá em "Entrar com gov.br";

Na página seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar";

Depois, digite a senha e vá em "Entrar";

Em "Serviços em destaque", vá em "Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)".

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste