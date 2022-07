Imóveis de alto padrão apostam em tecnologia e qualidade de vida

Condomínios de luxo, projetados para quem busca conforto, sofisticação e exclusividade, têm sido cada vez mais buscados pelo público AB. São empreendimentos situados em regiões estratégicas, de alto potencial de valorização, com projetos inovadores e tecnológicos.

“Esses imóveis possuem infraestrutura moderna e pensada a longo prazo, com alta tecnologia e sustentabilidade, acabamentos diferenciados e projetos exclusivos”, destaca Thiago Augusto Façanha Aureliano, CEO da Alpha Imobiliária Conceito.

Em Fortaleza e Região Metropolitana cresce a procura por esse conceito de moradia. “O mercado imobiliário está em constante crescimento e se reinventando cada vez mais. O alto padrão vem se tornando cada vez mais competitivo e exigente, pois os clientes querem o exclusivo, o mais requintado, além do conforto e qualidade de vida, sem abrir mão da segurança, tanto do seu investimento como da sua moradia”, analisa Thiago.

No Eusébio, o empreendimento Cidade Alpha é um dos lançamentos que prometem entregar uma proposta luxuosa e conectada às necessidades deste público. “É um novo conceito de moradia, com uma grande área residencial de condomínios de luxo com todo requinte, exclusividade e personalização. Cidade Alpha é uma cidade inteira planejada para a família, para a qualidade de vida, com muito conforto e sofisticação”, afirma o gestor. O empreendimento vem com uma extensa área comercial com shopping, centro de comércio, hospital, colégio, rede de supermercados, restaurante, posto policial e área de lazer.

Tendência

Investir em espaços melhores para se morar é uma tendência que se observa no mercado imobiliário. Segundo dados da pesquisa *Kantar Ibope Media, 30% das pessoas da classe AB pretendem comprar imóvel nos próximos 6 meses na Grande Fortaleza. Desses, 61% pretendem comprar casa. 98% dessas pessoas declararam ter prazer em passar tempo com a família e 86% afirmam não abrir mão do conforto. O tipo de público que valoriza o morar bem, unindo trabalho e diversão em casa.

Legenda: Thiago Augusto Façanha Aureliano, CEO da Alpha Imobiliária Conceito Foto: Acervo pessoal

Nos imóveis de alto padrão, soluções tecnológicas e sustentáveis fazem brilhar os olhos de quem busca facilidades para o dia a dia e experiências diferentes no lar. “Hoje a tecnologia está 100% voltada para a inovação. Temos a tendência das smart home, com energia solar, carregamento de carro elétrico, casas e apartamentos automatizados, onde a partir de comando de voz ou até mesmo do celular é possível controlar iluminação, ar-condicionado, fechaduras, piso aquecido e diversas outras opções tecnológicas. É bom ressaltar a área de lazer home clube, onde as crianças e adultos têm toda qualidade de vida”, detalha o CEO da Alpha Imobiliária Conceito.

Facilidades

A Alpha Imobiliária Conceito trabalha com imóveis localizados nos principais bairros de Fortaleza e na região do Eusébio. A imobiliária conta com oportunidades de financiamento com as melhores ofertas de crédito para casas e apartamentos de alto padrão.

“Hoje a Caixa Econômica Federal está facilitando bastante o financiamento para condomínios de luxo, onde a mesma financia tanto o lote quanto a construção. Também conseguimos parcelar no período da obra a entrada do cliente, facilitando ainda mais a sua compra. Para os clientes que já possuem lotes no Alpha Ville fica ainda mais fácil, pois conseguimos financiar 100% da sua obra sem entrada. Para os investidores, conseguimos fazer um plano de pagamento parcelado, para adquirir o imóvel sem burocracia”, afirma Thiago.

Serviço

Alpha Imobiliária Conceito

Telefone: (85) 4141-3632

Instagram: @alpha_conceito

www.alphaconceito.com.br

* Fonte: Kantar Ibope Media TG BR 2021 R2 combined (august 20-march 21 + may 21-september21) Pessoas | filtro: AS AB 12-75 anos | Mercado Grande Fortaleza.

