Hotéis de luxo no Ceará têm pacotes para o Réveillon por até R$ 80,7 mil; veja opções

Um dos locais mais procurados por turistas para o Réveillon, o litoral cearense é, certamente, destino desejado por muitos. Sem as tradicionais grandes festas deste período, ainda proibidas pelo decreto estadual, a saída é aproveitar os dias de folga em hotéis e resorts.

Acontece que a curtição não deve ficar tão barata, dependendo do local escolhido. De acordo com levantamento realizado pelo Diário do Nordeste, que pesquisou preços de sete hotéis diferentes, os pacotes de Réveillon nas praias cearenses podem chegar a custar R$ 80,7 mil por cinco noites para oito pessoas.

Em alguns locais pesquisados pela reportagem, não há mais vagas para o Réveillon.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), Régis Medeiros, avalia que a expectativa para este período já era positiva, porém os números ainda estão aquém da normalidade.

Régis Medeiros presidente da ABIH-CE “A projeção, até agora, é de que a ocupação durante o Réveillon fique entre 85% a 90% no Ceará, 8 a 10 pontos percentuais abaixo de um período pré-pandemia, por exemplo. Já para janeiro, a expectativa é de que fique entre 70% a 75%”.

Segundo Medeiros, as praias de Jericoacoara, Icaraí de Amontada, Porto das Dunas e Cumbuco estão entre os destinos mais procurados para este período tanto por cearenses quanto por turistas.

Retomada forte

Apesar da situação ainda não ser 100% favorável ao setor, o secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, pontua que a retomada pós-segunda onda tem sido muito forte para o Estado.

Arialdo Pinho secretário de Turismo do Ceará “Nós não fizemos nem publicidade este ano pra ver se vinha forte, sem overbooking, mas fizemos 150 ações de promoções e foi muito positivo. Nossos aeroportos estão crescendo bastante e a operação das companhias aéreas já estão superiores a 2019".

O secretário afirma ainda que o cenário deste ano superou as expectativas. “Isso demonstra que os eventos públicos não são tão essenciais. Para a cidade é muito bom, mas para o turismo não é uma coisa tão relevante”.

Veja os preços de hotéis de luxo

La Villa Group

Legenda: La Villa Group em Jeri Foto: La Villa Group/Redes sociais

Em Jericoacoara, os pacotes para um casal do La Villa Group variam de R$ 15,8 mil a R$ 37 mil. Os valores são para sete diárias e incluem o café da manhã.

Bruno Marambaia Charme Hotel Uruaú

Legenda: Bruno Marambaia Charme Hotel na Praia de Uruaú Foto: Reprodução/Redes sociais

Já no Bruno Marambaia, localizado na Praia de Uruaú, em Beberibe, cinco diárias para casal custam a partir de R$ 4 mil até R$ 7 mil.

Além do café da manhã, o pacote inclui chá da tarde, ceia e festa de Réveillon. Algumas acomodações ainda contam com banheira de hidromassagem.

Zorah Beach Hotel

Legenda: Zorah Beach Hotel na Praia de Guajiru Foto: Reprodução/Redes sociais

Com cinco modalidades de hospedagem, o pacote do Zorah Beach Hotel inclui cinco diárias com café da manhã, uma garrafa de espumante por quarto, música ao vivo, ceia de Ano Novo, open bar e show de fogos.

Os preços do pacote do hotel localizado na Praia do Guajiru partem de R$ 24,2 mil na suíte para casal a R$ 80,7 mil em casa para oito pessoas. Todas as acomodações oferecem banheira de hidromassagem interna e os bangalôs premium contam ainda com piscina privativa.

Vila Vagalume

Em Flecheiras, o Hotel Vila Vagalume oferta pacote com cinco diárias. Os dias podem ser escolhidos a critério do cliente.

A partir de R$ 7,5 mil, o casal tem direito à festa, à ceia na noite de Réveillon, show com música ao vivo e queima de fogos.

Makena Hotel

Com valores de R$ 20 mil a 35 mil para o casal em cinco diárias, o pacote do Makena Hotel, localizado em Icaraí de Amontada, inclui uma programação especial para o período, com atividades nos dias 28 e 29 e ceia de Réveillon.

Legenda: Makena Hotel na Praia de Icaraí de Amontada Foto: Reprodução/redes sociais do Makena

Todas as acomodações incluem café da manhã, um espumante, algumas suítes contam ainda com piscina privativa.

Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf

Já no Dom Pedro Laguna, em Aquiraz, há pacotes disponíveis por R$ 14,8 mil também para cinco diárias.

Entre as acomodações, há opções com piscina privativa e acesso à praia. Todas as suítes oferecem café da manhã, almoço ou jantar, e a festa de Réveillon com ceia.

Carmel Charme Resort

Também em Aquiraz, o pacote para esta época do Carmel Charme Resort inclui três diárias para o casal, café da manhã e festa de Réveillon, com buffet, bebidas, banda e DJ.

Legenda: Carmel Charme Resort em Aquiraz Foto: Reprodução/Redes sociais

Os valores para as três diárias vão de R$ 30 a 35 mil. Em algumas acomodações há disponível piscina privativa ou banheira com hidromassagem.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE