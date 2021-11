Réveillon em eventos privados no Ceará varia de R$ 250 a R$ 2.000 por pessoa

Apesar de festas públicas estarem proibidas em todo o estado no Ano-Novo, o governador Camilo Santana autorizou a realização de eventos com capacidade máxima de 2.500 pessoas em espaços fechados e 5.000 em espaços abertos.

O setor de eventos espera um bom movimento neste período e as festas privadas podem absorver público de moradores e turistas que iriam à tradicional queima de fogos na Praia de Iracema.

A realização das festas é permitida mediante o cumprimento de protocolos como o uso de máscara e a exigência do passaporte da vacina.

Marina Park

O Réveillon do Marina Park terá como atrações Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Tarcísio do Acordeom e Eric Land. As vendas dos ingressos para a 29ª edição da festa começaram no início de novembro.

O espaço ao ar livre será dividido em quatro áreas diferenciadas pela proximidade com palco. O valor dos ingressos vai de R$ 1,4 mil por pessoa para o setor mais distante das atrações a R$ 2 mil para as mesas mais próximas ao show.

É possível reservar mesas de até 6 pessoas ou comprar ingressos avulsos em mesas compartilhadas. Crianças de 0 a 8 anos não pagam.

A festa dá acesso a open bar e open food, com whisky 12 anos importado, vodka importada, gin, energético, espumante, cerveja, água, refrigerante, buffet completo, mesa de frios e frutas e doces variados.

Boa parte das mesas do setor mais próximo ao palco já foi reservada.

Iate Clube

O Iate Clube também iniciou as vendas da festa de Réveillon no início de novembro. O evento terá como atrações Transacionais, Fran&Diego e Dj Eduardo Valença, além de show pirotécnico no momento da virada.

Os ingressos variam entre R$ 500 e R$ 600, sendo o valor mais baixo para sócios e o mais alto para público em geral.

Os clientes terão direito a jantar completo, com entradas, jantar e café da manhã, assim como open bar de água, refrigerante e cerveja. Cada mesa ainda ganhará um espumante e um litro de whisky.

Náutico

A festa no Náutico Atlético Cearense terá como atrações o italiano Luciano Bruno, o grego Patrick Dimon e Carlinhos Palhano. A venda de ingressos começou na última sexta-feira (26), após a confirmação da liberação dos eventos particulares no Ano-Novo.

O preço dos ingressos varia entre R$ 250 por pessoa para sócios do clube e R$ 280 para não-sócios. É possível reservar mesas de 4 pessoas por valores entre R$ 1.000 e R$ 1.120.

O ingresso inclui buffet all inclusive, com exceção de bebidas alcoólicas. Conforme o presidente do clube, Jardson Cruz, também haverá um show pirotécnico silencioso.

Golf Ville

O Réveillon do Golf Ville já está confirmado e terá como atrações Xand Avião, Menos é Mais, Felipe Amorin e Diego Facó. A venda de ingressos começou e os ingressos de mesas coletivas já estão esgotados.

Ainda há vagas para o Lounge, onde os ingressos variam entre R$ 417,30 para mulheres e R$ 481,50 para homens. No setor Porto, as mesas variam entre R$ 2.525,20 e R$ 7.276,00 a depender do número de pessoas, sendo as menores mesas de 4 lugares e as maiores de 10. Só há mesas de 4 e 6 lugares disponíveis no momento.

Os participantes que ficarem no setor de mesas contam com buffet, água, cerveja e refrigerante liberados. O cliente ainda pode levar a própria bebida. Já aqueles que ficarem no setor de lounge contarão com open bar.

Colosso

O Colosso iniciou as vendas da festa de Réveillon na última quinta-feira (25). O evento terá como atrações Sax in The House, Marcinho, Bruno Hedy, São Dois. Os ingressos começam em R$ 390 (meia feminina) e vão até R$ 640 (inteira masculina).

Os participantes terão open bar, com whisky 8 anos, vodka nacional, gin, cerveja, água tônica, água e refrigerante. Também haverá finger foods e frios liberados na área de comidas.

É permitida a entrada apenas de maiores de 18 anos.

Crocobeach

A virada do ano na Crocobeach será ao som de Felipim, Davizão, Joel e Hudson DJ. Os ingressos já estão sendo vendidos e variam entre R$ 350 (meia) e R$ 550 (inteira).

O ingresso é mais barato para crianças de 11 a 14 anos, R$ 150. Menores de 11 anos não pagam.

O evento terá buffet liberado com baby feef, salmão, camarão, massas, saladas, frutas e frios, além de cerveja, água e refrigerante. É permitida a entrada de bebidas quentes, espumantes e champanhes.

Tempero do Mangue

A festa no restaurante Tempero do Mangue terá open bar de cerveja long neck premium, caipirinha e caipiroscas de frutas, água sem gás e refrigerante e comida liberada. No cardápio há mesa de frios, canapés, salgados diversos, pratos quentes, frutas frescas e caldo, que será servido no fim da festa.

O lote promocional do evento, que custava R$ 280 já foi esgotado. Os preços por pessoa variam entre R$ 350 a meia e R$ 700 a inteira, e também é possível reservar lounges de 5 a 8 pessoas, com preços entre R$ 1.900 e R$ 3.000.

Haverá apresentação de DJs e das bandas O Karol do Axé e Barabadá. “Em respeito aos animais” não haverá queima de fogos.

América do Sol

A venda de ingressos para o Réveillon da barraca América do Sol já começou, com preços entre R$ 389 (meia) e R$ 778 (inteira) para adultos. Para crianças, os valores variam entre R$ 99 para crianças de 0 a 10 anos e R$ 149 de 11 a 14 anos.

As atrações serão Super Banda, Os Alfazemas e DJ Greg Doninni. Os participantes terão direito a open bar, com cervejas, whisky 8 anos, coquetel, vodka, sucos, refrigerantes, água de coco e champanhe.

Além disso, será liberado buffet completo com mesa de mariscos e o espaço disponibiliza espaço infantil com dois ambientes.