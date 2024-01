Honda NossaMoto lança a Sahara 300 e oferta IPVA grátis neste sábado (27)

No cenário de lançamentos aguardados para 2024, a Honda surpreende com a Sahara 300. O primeiro de muitos eventos ao longo do ano, o #SaharaDay, realizado pela rede Honda NossaMoto (@nossamotohonda), está marcado para este sábado (27) e oferta o IPVA grátis para todos os modelos zero quilômetro negociados neste dia.

O evento terá 10 horas de duração, das 8h às 18 horas, com diversas oportunidades para os entusiastas e futuros proprietários, como Test Ride e instrução de pilotagem, vídeos e live exclusivos no #SaharaDay, além da agilidade e financiamento fácil do Banco Honda e o serviço de comidas regionais para os clientes durante todo o evento.

“A celebração será presencial nas concessionárias da NossaMoto, localizadas no Centro de Fortaleza, Siqueira, Caucaia, Pecém e Baturité. Para aqueles que buscam a comodidade virtual, o atendimento on-line estará disponível por meio do número de WhatsApp (85) 98119.1300”, destaca o gerente-geral, Tiago Bastos.

A Sahara 300 chega ao mercado com robustez e tecnologia embarcada, com painel 100% digital, entradas de carregamento USB, iluminação full LED e câmbio de 6 marchas. Equipada com um motor de 300cc e disponível em versões com freio ABS, a Sahara 300 une a economia de combustível à versatilidade, garantindo a confiança e qualidade no padrão Honda.

“Os benefícios também se estendem aos clientes que decidirem fechar negócio no dia do evento. Além do valor promocional de lançamento, a Honda oferece uma vantagem única: o IPVA 2024 será cortesia para quem decidir fechar o acordo durante o #SaharaDay, na aquisição de todos os modelos zero quilômetro. Para facilitar o processo de aquisição, o Banco Honda estará disponível on-line, proporcionando uma maneira fácil e rápida de obter financiamento para a Sahara 300”, acrescenta Tiago.

Serviço

Honda NossaMoto

Atendimento on-line e Whatsapp: (85) 98119.1300

Instagram: @nossamotohonda

Site: www.nossamoto.com.br



Unidades

Centro de Fortaleza: Av. Imperador 1676.

Siqueira: Av. Gen. Osório de Paiva, 2970

Caucaia: Rua Coronel Coreia, 2109

Pecém: Av. Antônio Brasileiro, 862

Baturité: Rua Praça Fortaleza, 1611

