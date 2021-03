Governo suspende prova de vida de servidores aposentados até junho de 2021

O Ministério da Economia publicou nova instrução segundo a qual servidores aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis não vão precisar fazer o recadastramento anual de prova de vida até 31 de maio, assim como não terão seus benefícios bloqueados até esta data.

Já no caso do beneficiário geral do INSS, continua a previsão de bloqueio de benefícios por falta de prova de vida a partir de maio deste ano. Vale lembrar que a retomada será de forma escalonada, para evitar aglomerações nas agências bancárias, mas, de acordo com uma fonte do INSS, esta data também dever ser prorrogada.

Novo calendário será divulgado

Com o adiamento da obrigatoriedade para servidores públicos por mais um mês, um novo calendário deverá ser divulgado. A instrução foi publicada nesta terça-feira (16) no Diário Oficial da União e muda o calendário divulgado no fim de fevereiro.

Enquanto isso, desde 23 de fevereiro, o governo trabalha na expansão da prova de vida digital, em que os brasileiros podem fazer a operação pela internet.

Obrigatoriedade para prova de vida

Desde março de 2020, a pandemia prejudicou a realização da prova de vida de forma presencial. Ela serve para evitar fraudes nos pagamentos.

Normalmente, os aposentados e pensionistas precisam comprovar que estão vivos uma vez por ano para continuarem recebendo os benefícios. O pagamento era cancelado para aqueles que não realizavam o procedimento na data estipulada.