Globo manda pix errado de R$ 318 mil e homem compra casa; caso vai parar na Justiça

A emissora Globo entrou na Justiça após um funcionário mandar um pix errado de R$ 318 mil. O homem que recebeu a quantia acabou comprando uma casa, e o dinheiro não pôde ser devolvido ainda. O caso aconteceu no dia 27 de dezembro de 2021.

O pagamento foi feito a Marcos Antônio Rodrigues dos Santos. O homem conta que quando viu o valor no seu banco achou que havia recebido uma promoção e acabou decidindo ficar com o dinheiro. As informações são do Metrópoles.

Ele deu entrada numa casa própria no começo de janeiro. Poucos dias depois, a Globo entrou em contato com o homem para pedir a devolução do dinheiro, que já não estava mais com ele.

A Globo teve de entrar na Justiça após o fato. O juiz Luís Felipe Negrão afirmou que "o presente requerimento apresenta insuperáveis equívocos", pois a emissora determinou um valor "muito menor para a causa".

O site Notícias da TV teve acesso ao processo, que corre na 3ª Vara Cível do Rio de Janeiro. A Globo diz que a causa é de R$ 1 mil, o que não corresponderia com a realidade, segundo o juiz.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE