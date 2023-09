Gasolina fica abaixo de R$ 6 em postos de Fortaleza

Apesar de não ter sido anunciado nenhum reajuste para baixo no preço da gasolina vendida nas refinarias, consumidores observaram que o combustível ficou mais barato nas bombas desde a última sexta-feira (15).

Com isso, o litro da gasolina ficou abaixo dos R$ 6 em alguns estabelecimentos da Capital cearense para pagamento à vista.

Assuntos relacionados

Legenda: Valor abaixo de R$ 6 começou a ser visto na manhã da última sexta-feira (15) em Fortaleza Foto: Ingrid Coelho

A queda, entretanto, ainda não foi captada pelo Levantamento Sistemático de Preços da Agência Nacional de Petróleo (ANP), que em Fortaleza, na semana entre 10 e 16 de setembro, ainda mostra R$ 6,05 como o menor preço para o combustível encontrado na Capital cearense.

O preço médio para Fortaleza calculado pela agência, referente à última semana, é de R$ 6,23, sendo que R$ 6,39 foi o valor máximo encontrado.

Inflação

A queda também contrasta com os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostram a gasolina como o item de maior alta (+4,98%) de agosto em Fortaleza.

A reportagem procurou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos) para entender quais motivos levaram às quedas observadas nos últimos dias e aguarda retorno.