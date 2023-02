Veja como será o funcionamento dos bancos no Carnaval 2023

O Carnaval altera o horário de funcionamento das agências bancárias do Brasil. A folia nesta segunda-feira (20) e terça-feira (21) é ponto facultativo definido pelo Ministério da Economia e, nesse período, as instituições fecham. O expediente só retorna na Quarta-feira de Cinzas, 22 de fevereiro, após o meio-dia (horário local).

Nas localidades onde as unidades bancárias fecham normalmente antes das 15h, o início dos trabalhos será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público, conforme orientação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

FUNCIONAMENTO DOS BANCOS NO CARNAVAL

Segunda-feira (20): fechado

Terça-feira (21): fechado

Quarta-feira (22): fechado até as 12h (podendo abrir mais cedo em agências que normalmente encerram o expediente antes das 15h)

COMO USAR OS BANCOS NO CARNAVAL?

Apesar da parte interna não operar durante o período da folia, os clientes podem usar as áreas de autoatendimento das unidades bancárias, que ficam disponíveis para o público.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc) e carnês com vencimento no Carnaval podem ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte à data, conforme informa o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria. “Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, explica.

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão do dirigente é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos com código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.