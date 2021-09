Fortaleza registra a menor inflação do País em agosto; no País, IPCA dispara

A inflação de agosto em Fortaleza foi a menor do País, apresentando uma alta de 0,43%. Os dados são referentes ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já em relação à média das capitais analisadas, o Brasil registrou uma alta 0,88% e marcou a maior variação para o mês de agosto desde 2000, quando o IBGE registrou uma variação de 1,31%.

No ranking das cidades pesquisadas, Fortaleza ficou empatada com Belo Horizonte (0,43%), e foi superada por Rio Branco (0,54%), Aracaju (0,65%), Rio de Janeiro (0,66%), Recife (0,66%), Salvador (0,70%) e outras.

Na parte de cima da tabela, com as maiores variações para IPCA em agosto, ficaram Brasília (1,40%), Vitória (1,30%), Curitiba (1,21%), Goiânia (1,05%), e São Paulo (1,04%).

Confira o ranking geral

Brasília - 1,40% Vitória - 1,30% Curitiba - 1,21% Goiânia - 1,05% São Paulo - 1,04% Campo Grande - 0,89% Brasil - 0,88% São Luís - 0,82% Belém - 0,75% Porto Alegre - 0,71% Salvador - 0,70% Recife - 0,66% Rio de Janeiro - 0,66% Aracaju - 0,65% Rio Branco - 0,54% Belo Horizonte - 0,43% Fortaleza - 0,43%

Segmentos em Fortaleza

Na capital cearense, a inflação de agosto foi puxada pelo setor de transportes, que registrou uma alta de 1,17%. Os segmentos de vestuário (1,04%), artigos de residência (0,82%), despesas pessoais (0,6%) e alimentação e bebidas (0,51%) também apresentaram variações acima da média.

Por outro lado, os segmentos de educação (-0,41%) e saúde e cuidados pessoais (-0,33%) tiveram recuo no mês de agosto.

Já o índice para habitação teve uma leve alta, de 0,08%. E o segmento de comunicação ficou na média, com alta de 0,43%.

Acumulado do ano

Considerando o acumulado dos últimos 12 meses, Fortaleza, apesar de apresentar uma variação abaixo da média nacional em agosto, ainda registra uma alta de 11,2%.

Já no acumulado do ano, a capital cearense apresenta uma inflação de 6,54%, o que representa a terceira maior alta do País em 2021.