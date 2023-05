Fortaleza é o destino mais procurado do Brasil para as férias de julho, aponta pesquisa

Fortaleza ficou em primeiro lugar no ranking nacional de buscas por passagens aéreas entre os dias 1º e 31 de julho de 2023. Levantamento feito pela plataforma de buscas Decolar apontou a "Terra da Luz" como a cidade brasileira mais procurada para esta época do ano.

Completando o ranking nacional, aparecem Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Salvador, respectivamente. O levantamento foi feito com base na procura por passagens aéreas, no site e app da plataforma, para o mês de julho.

“A Secretaria do Turismo de Fortaleza vem trabalhando no maior plano de marketing turístico que a cidade já teve, com um grande investimento na promoção do destino no Brasil e no exterior”, conta o secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira.

“Em cada local que vamos, mostramos todo o potencial de Fortaleza, em workshops, feiras e seminários, levando nossos atrativos para um grande número de pessoas, especialmente operadores e agentes de viagem. Ser a cidade brasileira mais procurada por turistas para as férias de julho é também fruto de todo esse trabalho que vem sendo feito, além de outros deveres de casa que temos feito na Prefeitura”, destaca o secretário.

No mesmo levantamento, Santiago (Chile) liderou a procura por viagens internacionais durante o período, seguido por Buenos Aires (Argentina), Lisboa (Portugal), Bariloche (Argentina), e Orlando (Estados Unidos).