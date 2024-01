FlixBus Brasil expande atuação com novas linhas para o Nordeste

Atuando no Brasil desde dezembro de 2021, a FlixBus anuncia novas linhas conectando o Nordeste com o Sudeste e Centro-Oeste, incluindo o Ceará. Empresa de tecnologia em serviços rodoviários, controlada pela alemã Flix, está presente hoje em 42 países do mundo.

De Fortaleza, a empresa opera os destinos Recife (PE), Mossoró (RN), Natal (RN) e João Pessoa (PB). “A chegada da FlixBus no Nordeste vem alinhada com a visão e missão da empresa de oferecer transporte rodoviário com comodidade e valores acessíveis”, pontua Edson Lopes, CEO da FlixBus. “É um momento marcante nessa trajetória recente da marca no Brasil, mas já com conquistas importantes. Com a entrada no Nordeste, chegamos a 15 estados do País”, destaca.

A FlixBus entrou no mercado brasileiro inovando o segmento de transporte rodoviário com um modelo de negócio que opera 100% dentro das regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) oferecendo transporte rodoviário regular de alta qualidade, com preços baixos para consumidores. A empresa opera por meio de parceiros, que ficam responsáveis pelas autorizações das linhas, enquanto a FlixBus é responsável por vendas, marketing e atendimento ao consumidor.

A startup presta serviços junto com oito parceiras: Grupo Adamantina, Satélite Norte, Santa Maria, Primar Turismo, Levare, 4Bus, Gadotti e Catedral, parceira da FlixBus no Nordeste.“Nesse modelo, a Flix consegue facilitar o planejamento da viagem encontrando as passagens de ônibus mais acessíveis e possibilitando a compra dos bilhetes com segurança”, argumenta Edson Lopes.

Legenda: Edson Lopes, CEO da FlixBus Foto: divulgação

Com um aporte de US$ 100 milhões para investir ao longo de cinco anos, a empresa aposta em tecnologia e sustentabilidade para se projetar no mercado brasileiro. “A FlixBus tem como marca um forte DNA de inovação e sustentabilidade. A compra dos bilhetes é feita majoritariamente on-line e o passageiro pode rastrear seu ônibus pelo aplicativo da empresa, na aba ‘onde está meu ônibus’, por exemplo - entre outros serviços que a FlixBus oferece”, destaca o CEO.

A startup também é pioneira na implementação de tecnologias sustentáveis em transporte rodoviário com o desenvolvimento de projetos para ônibus com painéis solares, os primeiros veículos movidos à biogás de longa distância do mundo, e estudos para uso de hidrogênio.

“A FlixBus segue os passos da companhia globalmente e registra marcos importantes em sua atuação ESG no país.No quesito meio ambiente, a FlixBus tem uma ferramenta de compensação da emissão de CO2 já disponível no Brasil. Ela permite ao passageiro a opção de fazer uma viagem ‘carbonfree’, ou seja, com a neutralização de suas próprias pegadas de carbono nas viagens em parceria com a FlixBus”, explica o gestor. No mundo, acrescenta, já foi possível economizar cerca de 98 mil toneladas de CO2.

Linhas operadas pela FlixBus a partir de Fortaleza:

Fortaleza, CE – Recife, PE

Fortaleza, CE - Mossoró, RN;

Fortaleza, CE – Natal, RN;

Fortaleza, CE - João Pessoa, PB

Atuação no Brasil:

A FlixBus atua em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Goiás, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal.

As novas linhas são:

Recife (PE) x Fortaleza (CE)

Recife (PE) - João Pessoa (PB)

Recife (PE) - Feira de Santana (BA)

São Paulo (SP) - Brasília (DF)

Uberaba (MG) - Brasília (DF);

Natal (RN) - Feira de Santana (BA);

Goiânia (GO) - Natal (RN);

São Paulo (SP) - Salvador (BA)

Mais informações: www.flixbus.com.br