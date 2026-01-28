Diário do Nordeste
"Queremos os talentos da UFC e do ITA", diz cofundador da GoCase

Em almoço promovido pela CDL Jovem Fortaleza, empresa conta trajetória e traça perspectivas.

Victor Ximenes
Victor Ximenes
Legenda: Guilherme Nóbrega, do GoGroup, em palestra para convidados da CDL Jovem Fortaleza.
Foto: Divulgação

A GoGroup, holding cearense dona da GoCase e de outras marcas, está se aproximando das universidades para atrair jovens talentos ao seu time. Segundo Guilherme Nóbrega, um dos fundadores da varejista, o recrutamento de mentes fora da curva é um dos desafios da companhia, que cresce à impressionante taxa de 100% ao ano.

"Como nós somos de perfil discreto, temos gasto energia para prospectar talentos, pois as pessoas não têm noção do nosso tamanho. Não queremos mais que o estudante da UFC e do ITA vá para o NuBank, Ifood e Itaú. Estamos fazendo um trabalho dentro da academia. Nós queremos que o pessoal da UFC deseje trabalhar na GoCase", diz Nóbrega.

O executivo foi o palestrante do primeiro almoço empresarial da CDL Jovem Fortaleza em 2026, realizado na terça-feira (27).

Máyra Thé, presidente da CDL Jovem Fortaleza e Guilherme Nóbrega, co-fundador da GoCase.
Legenda: Máyra Thé, presidente da CDL Jovem Fortaleza e Guilherme Nóbrega, co-fundador da GoCase.
Foto: Divulgação

Aquisições e recorrência

Líder nacional na venda de garrafas térmicas, a GoCase, que nasceu como marca de capinhas de celular, vem ampliando de forma acelerado seu portifólio com foco em itens customizados.

Nos últimos anos, a holding fez uma série de aquisições no ramo de estética, na tentativa de melhorar a recorrência das vendas.

A empresa mantém escritório em Fortaleza, com 240 pessoas, e São Paulo, além de um office na China e um Centro de Distribuição em Minas Gerais. No total, são 700 funcionários.

