Feirão de seminovos conta com parcelas reduzidas e entrada facilitada

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Ceará, Fenabrave-CE, realiza, a partir desta sexta-feira (9), um feirão de automóveis de diversas marcas no estacionamento do shopping Iguatemi Bosque Fortaleza. Com mais de 500 carros expostos, o evento acontece até o próximo domingo (11), das 9h às 18 horas. Os valores variam entre R$ 40 mil e R$ 350 mil.

Todos os automóveis estão com condições de pagamentos especiais e quem fechar negócio terá benefícios como planos de financiamento com parcelas reduzidas, entrada facilitada e a melhor avaliação do usado. Para otimizar os processos, o evento conta com a presença de instituição bancária e do Detran.

No último mês, a venda de carros seminovos e usados teve um aumento de 10,99% em comparação a julho deste ano, segundo a Fenabrave. Entre os modelos mais buscados estão Ônix, Gol, Kwid, HB20 e Mobi.

Segundo João Miguel Lopes, consultor comercial da Fenabrave, é esperado que 40% dos seminovos expostos sejam vendidos durante o Feirão. Para ele, o evento é uma ótima forma de comprar o primeiro carro de forma segura e fácil. Ao todo, 18 concessionárias cearenses participam.

“Os consumidores tendem a optar pelos veículos seminovos por terem um orçamento mais apertado, querendo fugir da desvalorização inicial que acontece ao comprar um carro novo e, às vezes, conseguem um padrão de conforto superior ao novo pelo mesmo preço”, afirma João Miguel Lopes.

Ainda de acordo com o consultor comercial, “apesar dos veículos terem aumentado de preço, existe muita compra em família, isto é, a classe C junta vários membros e conseguem adquirir o seu meio de transporte”, conclui.

A Fenabrave

Mais de 50 associações de caminhões, motocicletas, carros, máquinas agrícolas, ônibus e tratores fazem parte da Fenabrave. A instituição chega a representar mais de 7 mil concessionárias brasileiras, gerando cerca de 300 mil empregos diretos e sendo o equivalente a 5,13% do PIB (Produto Interno Bruto) do país.

Serviço

Feirão de carros seminovos

Data: 9, 10 e 11 de setembro

Horário: 09 às 18 horas

Local: Estacionamento do Shopping Iguatemi

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE