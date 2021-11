Fábrica de massas no Crato reestrutura produção e expande vendas

Empreender no setor da indústria significa entender que uma linha de produção estruturada é um dos pilares do negócio. Considerando maquinários, operadores e produtos, o processo produtivo de uma empresa define fatores como qualidade e segurança, especialmente se o produto é alimentício.

Como pontua Elizangela Melo Andrade, articuladora do Sebrae Cariri, quando a linha de produção de uma empresa não é bem definida, pode dificultar o planejamento do negócio, a padronização e o controle de qualidade. “Traz implicações para a gestão e faz com que o empreendedor não tome decisões de forma assertivas”, acrescenta.

A empreendedora Ivaniza Chagas Bezerra Feitosa, proprietária da fábrica Massas Tia Niza, uma microempresa no setor fabricação de biscoitos e bolachas na cidade do Crato, começou a sentir dificuldade em gerenciar a produção para atender a demanda durante a pandemia. “Com a linha de produtos crescendo e a demanda aumentando, senti a necessidade de procurar ajuda e estratégias que atendessem a esse crescimento”, conta.

De acordo com a empresária, na pandemia, as vendas subiram muito, reflexo percebido em todo o setor alimentício. Foi aí que ela entrou em contato com o Sebrae e recebeu auxílio de um engenheiro de produção. “O resultado foi excelente, agregou muito na empresa, aumentou bastante nosso potencial de produção. Crescemos em torno de 30%”, comemora. Além do aumento da produção, a empreendedora ganhou em organização, gestão de tempo e clareza em relação ao potencial produtivo do negócio.

Visão do todo

Com a estruturação do processo de produção, o empreendedor consegue enxergar o todo, uma vez que outras áreas do negócio também são afetadas. “Tem relação com o processo de comercialização e logística, por exemplo”, diz a articuladora do Sebrae Cariri. “É importante ter o planejamento do cronograma de produção alinhado com o cronograma de vendas e entrega. Também tem relação com custos da empresa, uma vez que se o processo produtivo não for sustentável ele pode gerar desperdícios, desestímulo da equipe, bem como interfere no processo de melhoria contínua da empresa”, argumenta Elizangela Melo Andrade.

De acordo com a articuladora do Sebrae, empresas que têm linha de produção precisam entender seu market share para organizar sua capacidade produtiva e então pensar na estrutura de maquinário, layout, processos, tanto de produção como de comercialização etc. “Todos esses aspectos devem estar integrados para realizarem as etapas de maneira organizada e sequencial e, desta forma, ter eficiência, sustentabilidade e competitividade mantendo a qualidade. Com toda essa estruturação, a empresa passa a ter condições de praticar o processo de melhoria contínua e, claro, inserção de novas tecnologias”, pontua.

Soluções

Com o Sebrae Na Sua Empresa inúmeras empresas têm a oportunidade de receber apoio para o crescimento dos negócios. É a porta de entrada, onde o agente do Sebrae vai até a empresa para dar um diagnóstico objetivo junto ao cliente e assim planejar os próximos passos.

“O Sebrae possui soluções estratégicas para gerar mais competitividade para a indústria, com ferramentas, consultorias, capacitações e serviços em tecnologia e inovação e ações de mercado”, afirma Elizangela Melo. “Estas ações permitem conhecer e melhorar os processos produtivos das empresas, desde o recebimento das matérias-primas até a disponibilização do produto/serviço para o cliente final, incluindo melhorias que visam maximizar a produtividade, melhorar a qualidade do produto e redução de custos. Também orientamos as empresas na adequação de seus processos e produtos, para atender requisitos especificados em normas e legislação específica, bem como na introdução de mecanismos na empresa que lhe ajudem na gestão da qualidade do negócio”, finaliza.

