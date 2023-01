Ex-CEO da Americanas, Sérgio Rial renuncia ao conselho de administração do Santander Brasil

O executivo Sérgio Rial renunciou ao seu posto como presidente do conselho de administração do Santander Brasil, informou o banco. A decisão ocorre após o desencadeamento do imbróglio da Americanas por "inconsistências contábeis" que revelaram um rombo de R$ 20 bilhões.

Rial foi CEO da Americanas por nove dias, período no qual identificou as divergências e trouxe o assunto a público. Ainda no dia em que o primeiro fato relevante sobre o problema foi divulgado, ele também renunciou ao cargo de CEO.

Rial foi presidente do Santander por quase seis anos e deixou o posto no início de 2022, mas permanecia na presidência do conselho.

O Santander informou que, seguindo as regras do estatuto, a vice-presidente do conselho, Stern Vieitas, assumirá a presidência até o dia 28 de abril, quando está marcada a próxima Assembleia Geral Ordinária do banco.

O conselho do Santander Brasil é formado por, no mínimo, cinco membros e, no máximo 12. Desses, 20% precisam ser independentes. Hoje, a empresa conta com dez conselheiros, sendo três espanhóis, nacionalidade de origem do banco.

