Eventos corporativos e reuniões de trabalho têm capacidade ampliada para até 200 pessoas

Os eventos corporativos e reuniões de trabalho terão capacidade de público ampliada em todo o Ceará, conforme atualização publicada nesta terça-feira (27) do decreto do Governo do Estado com medidas de combate à pandemia de Covid-19. A partir de agora, 200 pessoas podem ser alocadas em eventos dessa categoria em locais abertos, enquanto 100 pessoas podem participar em espaços fechados.

A mudança ocorre após nova flexibilização das regras do decreto, anunciada pelo governador Camilo Santana na última sexta-feira (23) e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no último sábado (24). O documento liberou eventos sociais com esta mesma capacidade.

Capacidade semelhante

A atualização desta terça-feira (27) iguala a capacidade de eventos corporativos aos sociais. Ainda segundo a nova pontuação, os ambientes fechados devem, obrigatoriamente, possuir número máximo de pessoas por metragem de espaço estabelecido nos protocolos sanitários.

Liberação em junho

Os eventos corporativos e as reuniões de trabalho foram liberadas no dia 14 de junho pelo governador Camilo Santana. Na ocasião, foi permitido público de 50 pessoas em locais abertos e até 30 pessoas em fechados, considerando o número máximo de pessoas por metragem do espaço estabelecido em protocolo sanitário.

Novo decreto

O novo decreto terá validade em todo o estado do Ceará até o dia 9 de agosto. Durante a transmissão nas redes sociais, Camilo ressaltou que as mudanças foram pensadas considerando o atual cenário da pandemia em todos os municípios cearenses.

O secretário da Saúde, Dr. Cabeto, que também esteve presente no anúncio, também ressaltou o andamento dos números da imunização no processo de flexibilização proposto atualmente. "É importante as pessoas entenderem que todo mundo tem que se vacinar. Não negue vacinação porque você pode estar facilitando a formação de novas variantes", pontuou.