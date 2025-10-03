Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Euro hoje (03/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cotação do Euro
Legenda: Cotação do Euro

Hoje, o euro comercial está sendo cotado em R$ 6,27 e o euro turismo está sendo cotado em R$ 6,55.

Qual a diferença entre o euro turismo e euro comercial?

A diferença entre o euro comercial e o euro turismo está relacionada ao contexto em que são utilizados e às taxas aplicadas em cada caso. O euro comercial é a taxa de câmbio utilizada em transações comerciais internacionais, ou seja, em operações de importação e exportação, investimentos estrangeiros diretos, transferências internacionais entre empresas, entre outros. O Euro Comercial geralmente tem uma taxa de câmbio mais baixa em comparação com o Euro Turismo.

Já o euro turismo, é a taxa de câmbio utilizada em transações envolvendo viagens internacionais, como troca de moeda para viajar ao exterior, compra de pacotes turísticos, despesas em estabelecimentos no exterior, etc. O Euro Turismo geralmente tem uma taxa de câmbio mais alta em comparação com o Euro Comercial, pois inclui margens adicionais para cobrir as despesas administrativas das casas de câmbio, bancos ou outras instituições financeiras que lidam com transações de câmbio para fins turísticos.

Veja também a cotação do Dólar de hoje.

Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6843, desta sexta-feira (03/10); prêmio é de R$ 15,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 58 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2831 – Sorteio de sexta-feira, 03/10; Prêmio de R$ 1,0 milhão

Apostas para a Lotomania 2831 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 58 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3503, desta sexta-feira (03/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 58 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 754 - Sorteio de sexta-feira, 03/10; Prêmio de R$ 1,8 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 754 em 03/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 58 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2868 de hoje, sexta-feira, 03/10; prêmio é de R$ 14,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2868 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 14,5 milhões.

A. Seraphim
Há 58 minutos
Egídio Serpa

Por que o Brasil não é como a Espanha?

Na geografia do brasileira, cabem 20 Espanhas. Mas os espanhóis tem infraestrutura de transporte rodoviárip e ferroviário de Primeiro Mundo. E o Brasil patina nessa área.

Egídio Serpa
03 de Outubro de 2025
Policiais penais de Minas Gerais
Papo Carreira

Polícia Penal de MG publica edital com mais de 1 mil vagas

O concurso é voltado para homens e mulheres, com idade igual ou superior a 18 anos

Redação
03 de Outubro de 2025
Imagem de apicultor cearense. Ele veste EPI branco e manuseia tela com mel
Negócios

Governo do Ceará oficializa compra de 170 toneladas de mel contra tarifaço de Trump

Produto é um dos mais exportados aos EUA e deve ser escoado internamente com o tarifaço

Redação
03 de Outubro de 2025
Paulo Câmara, presidente do BNB, em entrevista à Rádio FM Verdinha 92.5. Relevância do BNB cresce em cenários de taxa básica de juros alta, analisa presidente da instituição
Victor Ximenes

Saída de Paulo Câmara do BNB pode encerrar onda de calmaria no banco

Victor Ximenes
03 de Outubro de 2025
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 15 milhões nesta sexta (3)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa nesta noite

Carol Melo
03 de Outubro de 2025
foto da médica ana escobar, que palestrou no Summit GEQ 2025.
Negócios

Summit GEQ: médica Ana Escobar alerta para aumento de ansiedade e uso excessivo de telas

A doutora em Pediatria participou da 6ª edição do Summit GEQ, evento corporativo do Grupo Edson Queiroz

Redação
03 de Outubro de 2025
Frente de carro elétrico e tomada de carregamento.
Negócios

Nova lei regulamenta pontos de recarga de carros elétricos em Fortaleza

Condomínios e proprietários de estacionamentos privados de uso comum se tornam responsáveis criminalmente em caso de acidente

Paloma Vargas
03 de Outubro de 2025
Imagem mostra celular com a tela exibindo a página da Receita Federal do Brasil. Esse celular está sobre uma mesa, ao lado de boletos à esquerda. À direita, uma calculadora aparece enquanto uma mão no canto da imagem digita os números 2,3,6 e 3. Acima, quase saindo do enquadramento, há uma xícara amarela com café.
Negócios

Com isenção no IR ampliada, quase 300 mil cearenses terão renda líquida maior

Desde o dia 12 de agosto deste ano, já vigora lei que eleva a faixa isenta de Imposto de Renda para R$ 3.036 mensais

Ingrid Coelho
03 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Missão da Faec/Abid começa hoje visita à irrigação da Espanha

São 35 pequenos empresários, produtores rurais, professores de universidades nordestinas que, até o dia 10, conhecerão os principais polos espanhóis de irrigação

Egídio Serpa
03 de Outubro de 2025
Entrada de caso Lotérica
Negócios

Aposta de Osasco acerta 15 dezenas da Lotofácil 3502 e leva mais de R$ 2 milhões

Veja detalhes do resultado

Redação
03 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2302 de hoje, 02/10; prêmio é de R$ 29,6 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2302 de hoje, 02/10; prêmio é de R$ 29,6 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
02 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1123 de hoje, 02/10; prêmio é de R$ 400 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1123 de hoje, 02/10; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
02 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6842, desta quinta-feira (02/10); prêmio é de R$ 13,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6842, desta quinta-feira (02/10); prêmio é de R$ 13,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
02 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2922 desta quinta-feira (02/10); prêmio é de R$ 7,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2922 desta quinta-feira (02/10); prêmio é de R$ 7,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
02 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3502, desta quinta-feira (02/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3502, desta quinta-feira (02/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
02 de Outubro de 2025
Banco do Nordeste.
Negócios

BNB cresce no terceiro tri e mira novo recorde em 2025

Instituição atingiu R$ 49,8 bilhões em contratações entre janeiro e setembro deste ano

Redação
02 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (02/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
02 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (02/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
02 de Outubro de 2025
Alunos dos cursos profissionalizantes do IJCPM conversam entre si na sala de aula.
Papo Carreira

IJCPM oferece cursos profissionalizantes gratuitos para jovens do entorno dos shoppings RioMar

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet

Redação
02 de Outubro de 2025
Michel Alcoforado posando em frente a painel azul escrito Summit 2025 GEQ
Negócios

O que pensam e como vivem os super-ricos no Brasil, segundo autor infiltrado entre milionários

Michel Alcoforado contou o que aprendeu durante os 15 anos infiltrado na alta sociedade brasileira

Letícia do Vale
02 de Outubro de 2025
Estudante do IFCE
Papo Carreira

IFCE abre mais de 3 mil vagas de cursos técnicos gratuitos; veja cidades

Inscrições podem ser feitas até 19 de outubro

Redação
02 de Outubro de 2025
H&M Brasil
Victor Ximenes

H&M negocia com shoppings de Fortaleza e deve abrir 1ª loja do CE em 2026

Pelo menos dois shoppings da Capital têm tratativas com a varejista, apurou esta Coluna

Victor Ximenes
02 de Outubro de 2025
Imagem de bartender preparando caipirinha em bar
Negócios

Bares de Fortaleza se posicionam em meio a casos de metanol em SP e PE

Não há registros de casos semelhantes em cidades do Ceará; Abrasel cobra reforço de fiscalização

Redação
02 de Outubro de 2025