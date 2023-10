Estreia do Conexão ODS discute capitalismo consciente, saúde mental e agenda climática

A estreia do evento Conexão ODS, que ocorre no complexo do Beach Park, na Grande Fortaleza, nesta quinta-feira (19), teve palestras sobre temas como capitalismo consciente, saúde mental no ESG (práticas sociais, ambientais e de governança) e agenda climática. O primeiro dia marcou o começo do primeiro encontro em larga escala sobre sustentabilidade fora do eixo Rio-São Paulo.

Marcaram presença Ticiana Rolim, empreendedora social e CEO do Somos Um, Carlo Pereira, CEO do Pacto Global pela ONU, além de autoridades do Poder Executivo cearense, como a vice-governadora Jade Romero, que saudou os presentes e destacou a importância da ocasião.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, Andrea Cardoso, diretora-executiva do Somos Um, pontuou que durante os três dias "nomes de impacto" e que querem fazer diferença na caminhada sustentável de negócios farão parte do Conexão.

"É o primeiro evento do Pacto Global da ONU no nordeste, e a gente está muito feliz de realizar isso. A gente quis aproveitar o máximo possível do cearense e de tudo de impacto que a gente faz por aqui, e também fazer com que outras pessoas aqui da região conheçam o ODS, conheçam o Pacto e juntem com a gente nessa caminhada mais sustentável", aponta a gestora.

Para Andrea, a junção de empresários que querem pensar seus negócios não só como lucros, mas como entes que resolvam problemas socioambientais é de extrema importância: "é um momento em que a gente que expandir consciência".

O evento, fechado para convidados, segue até o próximo sábado (21). Os veículos do Sistema Verdes Mares farão a cobertura completa. Um estúdio ficará dentro do evento, onde serão realizadas entrevistas e inserções ao vivo. O Conexão ODS é transmitido ao vivo pelo YouTube, por meio do canal do Diário do Nordeste.

O Conexão ODS tem o apoio institucional da Yunus negócios sociais Brasil, RME - Rede de Mulheres Empreendedoras e ICE – Instituto de Cidadania Empresarial, com a parceria de mídia do Sistema Verdes Mares, Patrocinio do Beach Park, GD Solar, GEQ – Grupo Edson Queiroz, SEBRAE Nacional e apoio do Governo do Ceará, Aço Cearense, Banco do Nordeste, BTG Pactual, Prefeitura de Fortaleza, FIEC/SESI, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará – ALECE, Prefeitura de Aquiraz e Fecomercio.

Veja as próximas programações*

20/10 | Sexta-feira

8h: Concentração e Visitas às Comunidades

14h15: Favela 3D – Mandando a pobreza para o Museu

Convidados: Aline Ferreira, Vice presidente Comercial e Financeira do Grupo Aço Cearense; Eduardo Lyra, Fundador e CEO da Gerando Falcões; Rutênio Florencio, Gestor e Fundador do Instituto Pensando Bem e Idealizador do Beco do Céu; e Aelio Silveira, CEO da Minalba Alimentos e Bebidas LTDA.

15h: Ética e Integridade na Agenda ESG

Moderação: Tayná Leite, Gerente Sênior de Direitos Humanos e Trabalho do Pacto Global da ONU no Brasil

Convidados: Chantal Castro, Gerente Plataforma Ação contra Corrupção Pacto Global; Roberto Medeiros, Superintendente de Compliance da Neoenergia; Juliana Ferraz Breno, Regional Compliance Officer, South America da Schneider Electric; Carolina de Souza Andrade Santos Pecorari, Gerente executiva de sustentabilidade e ESG da Ultragaz

15h50: How about Growing the Life Economy?/ Como fazer crescer a economia da vida?

Convidados: Heerad Sabeti, CEO, Fourth Sector Group

16h30: Justiça Climática - Raça e Gênero na Agenda 2030

Moderação: Denise Hills

Convidados: Tayná Leite, Gerente Sênior de Direitos Humanos e Trabalho do Pacto Global da ONU no Brasil; Cacica Irê, Primeira secretária povos indígenas do da história do Ceará; Flavia Bellaguarda, Fundadora do Laclima; Moara Morasche, Analista Ambiental da Eletrobras

17h20: Empresas e Impacto Positivo: como impulsionar uma agenda de inovação social?

Convidados: Bia Fiuza, Coordenadora da Coalizão pelo Impacto em Fortaleza; Beatriz Gerdau, Diretora do Instituto Helda Gerdau; Rubens Ometto, presidente do Conselho do Grupo Cosan

18h20: Apresentação EDISCA

18h45: Pocket Show Jorge Vercillo

19h15: Roda de Samba de Mulheres - Borogodó

21/10 | Sábado

8h55: Abertura Rezo Cacique

9h: Movimento +Água

Moderação: Beatrice Kassar do Valle

Convidados: Agueda Muniz, Diretora de Relações Institucionais Ambiental Ceará Aegea; Rodrigo Brito, Head de Sustentabilidade Cone Sul da Coca-Cola; Arthur Ferraz Ribeiro Junior, Head de Relações Externas da Solar Coca- Cola

9h5: Blue Keepers – Oceanos

Convidados: Rubens Filho - Gerente de Água, Pacto Global da ONU no Brasil;

10h05: A Onda é ser Sustentável Agora

Convidados: Murilo Pascoal, CEO do Grupo Beach Park Entretenimento

10h10: Investimentos de Impacto

Convidados: Ticiana Rolim, presidente da Somos UM; Marcos Pedote, Confundador e Diretor Exeutivo da Trê Investindo com Causa; Francisco Vicente, diretor de investimentos da Yunus Negócios Sociais Brasil; Marina Feffer, Fundadora do Generation Piedge; e Ana Sarkovas, Cofundadora da Ecoa Capital e Conselheira do Sistema B Brasil

11h40: Case Banco Palmas

Convidados: João Joaquim de Melo Neto Segundo

11h50: Key Note Speaker: Caminhos para o Brasil dos Três Zeros

Convidados: Prof. Muhammad Yunus, Nobel da Paz e cofundador da Yunus Negócios Sociais; Jana Lessenich - CEO Global da Yunus Social Business; Tulio Notini, Diretor de investimenos na Yunus Negócios Sociais Brasil; Priscilla Veras - Fundadora e CEO da Muda meu Mundo; Bruna Lima, Gerente de Inovação e Impacto Social, RaiaDrogasil.

12h50: Pitches Desafio Inovação com Impacto

Convidados: Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas (CUFA)

13h50: Mesa de Avaliação / Premiação Desafio Inovação com Impacto/ Encerramento

14h10: Pocket Show Waldonys

(*) Programação sujeita a alterações