Entrevista com Raj Sisodia: o que é capitalismo consciente e como aplicá-lo nas empresas

É possível garantir desenvolvimento financeiro alinhado com crescimento pessoal. O equilíbrio harmônico entre as duas esferas em detrimento apenas do lucro é uma das principais bandeiras do Capitalismo Consciente, termo cunhado pela primeira vez em 2008 por John Mackey e Raj Sisodia no livro Capitalismo Consciente: Como Libertar o Espírito Heroico dos Negócios.

O indiano Sisodia tem 65 anos e atualmente exerce o cargo de professor do curso de Empreendimentos Conscientes do Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, no México. Atualmente, milhares de empresas são signatárias do Capitalismo Consciente, incluindo grandes companhias brasileiras.

Após participação no Conexão ODS na última quinta-feira (19) através de videoconferência, o autor do best-seller concedeu entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste para tratar do tema, cada vez mais em consonância com os ideais de ESG (traduzido para ambiental, social e governamental).

Diário do Nordeste: O que é Capitalismo Consciente?

Raj Sisodia: Capitalismo Consciente é uma filosofia de fazer negócios. Acreditamos que isso está numa consciência mais elevada em comparação com a filosofia tradicional que trata de ganhar dinheiro. O Capitalismo Consciente aparece diante das questões fundamentais de por que o negócio existe, o que nós fazemos, quem somos como líderes e como é trabalhar em cada empresa. Para cada uma das perguntas, há uma maneira diferente de pensar com o intuito de o negócio fazer um propósito maior, não apenas o lucro. Cuidar de todas as partes interessadas, criando valor de forma consciente para todos eles, não focando apenas nos acionistas.

Líderes que se preocupam com as pessoas e com o propósito, não apenas com o lucro e o preço das ações, e depois uma cultura que envolve carinho, confiança, diversão e alegria, e não apenas os principais indicadores de desempenho, como eficiência e produtividade. As empresas são capazes de operar em um nível muito mais alto. Um envolvimento muito maior dos funcionários, uma satisfação muito maior dos clientes e menor rotatividade destes, e se crescem mais rápido, são mais lucrativos e são bons para para as pessoas, para a sociedade.

DN: Como surgiu o Capitalismo Consciente?

RS: Podemos encontrar um propósito maior em todos os negócios. Estamos aqui para atender às necessidades de forma sustentável. Todas essas são coisas inspiradoras que observei ao longo de 10 anos. Uma das empresas sobre as quais escrevi foi a de John Mackey e ele tinha um livro que adorou, me pediu para ir a Austin (cidade dos EUA) e passar o dia com ele, propus uma visão do que eu estava chamando de Instituto Para o Novo Capitalismo. Eu disse que isso é muito diferente de tudo que me ensinaram na escola de negócios. Eu queria dedicar minha vida a isso e a essa história e ele gostou da frase capitalismo consciente.

Foi assim que nos reunimos alguns meses depois, tivemos uma reunião e mais tarde o lançamento do movimento Capitalismo Consciente em outubro de 2008. Agora temos 11 capítulos no Brasil do Capitalismo Consciente. E há muitos outros países onde temos isso, então está crescendo. Está se tornando uma ideia aceita. Porque as pessoas sabem disso à moda antiga. Temos que encontrar um novo caminho. Por que então acreditamos que o capitalismo consciente oferece o melhor paradigma alternativo comparado com a abordagem antiga?

DN: Como a ideia do Capitalismo Consciente foi despertada?

RS: Para mim, como estudante de administração e depois como professor, pude ver o lado negativo dos negócios sobre o qual não falamos: o bem-estar dos clientes e funcionários. Não tínhamos muita sociedade, tudo o que falávamos era dinheiro e lucro. Tudo era sobre a cabeça e a carteira e deixamos de fora o coração, o espírito e a alma. Para mim, essas coisas são importantes e pude ver as consequências negativas de apenas buscar o lucro. Eu estava fazendo um vestibular em Nova York na década de 1980 e vendo dois mil assassinatos por ano. As pessoas estavam infelizes, mas em nossa educação empresarial, tratava-se apenas de ganhar dinheiro. Então, eu estava sempre fazendo a pergunta: existe uma maneira melhor?

Raj Sisodia Cofundador do Capitalismo Consciente Quando você faz essa pergunta, a resposta é sempre sim. Então, minha pesquisa por cerca de 10, 15 anos foi sobre como podemos encontrar uma maneira melhor, e essa pesquisa acabou me levando à referência de que chegamos a esse livro de divulgação, descobri os quatro princípios do capitalismo consciente. O ponto principal foi falar de amor, os clientes os amam, os funcionários os amam, os fornecedores os amam, as comunidades os amam. Como isso acontece? Para os pilares dos países, o capitalismo é a razão pela qual isso acontece. E então o que isso significa? Significa que você cria muito mais valor financeiro, intelectual, social, espiritual, ecológico, físico, e emocional, todo bem estar.

DN: Em suas palestras, você fala muito sobre agir com o coração nas empresas. Como isso é possível?

RS: Vivemos apenas de dinheiro, nosso dinheiro é o mais importante. É a única coisa importante? Não. Tantas coisas são importantes para nós. Em segundo lugar, o nosso trabalho. Nosso trabalho não envolve apenas dinheiro. É também uma questão de propósito, de realização, é sobre viver em comunidade. É sobre você ter satisfação, aproveitar. O fato é que todas essas coisas acontecem por causa do trabalho, a forma como a gente trabalha impacta em tudo na nossa vida e, portanto, temos que pensar o negócio de uma forma mais rica.

Os negócios não envolvem apenas dinheiro, envolvem muitas coisas, não somos uma máquina. Estamos pensando, sentindo e cuidando e precisamos trazer isso para tudo o que fazemos. Temos essas promoções como se não fossem pessoais, são negócios agora. Se houver pessoas envolvidas, então é pessoal. Então temos que pensar no ser humano como um todo, trazendo não só todo o coração, mas também o espírito e a inspiração. Como nos inspiramos? Fazemos grandes coisas na vida quando nos inspiramos. Mas os negócios não inspiram quando você diz que só precisamos ganhar dinheiro. Isso não inspira as pessoas, mas quando você diz que estamos aqui para curar o câncer, estamos aqui para enviar o homem à lua, para curar a fome mundial. Estamos aqui para saber fazer todo tipo de coisa.

DN: Como esse conceito pode ser aplicado nas empresas?

RS: Acredito que toda empresa pode fazer isso. É preciso, antes de mais nada, líderes com um compromisso genuíno. Temos que compreender a um nível profundo o que são estes conceitos. É preciso acreditar em si, não apenas na cabeça, mas também no coração e no corpo e temos que estar comprometidos com essas ideias. Quando se faz isso, pode se implementar muito rapidamente, normalmente começa com a descoberta do seu propósito. Como empresa, qual é o nosso propósito? Se você só quer ganhar dinheiro, não vamos colocar isso em prática. Sério, por que estamos aqui? Por que o mundo precisa de nós? O que poderia acontecer se desaparecermos amanhã? As pessoas se importariam? O que faltaria no mundo?

Há todo um processo para encontrarmos o seu propósito, e para isso, os líderes têm que se conectar também com o seu próprio propósito. Por que eu nasci? Por que estou aqui nesta vida? O que eu vou fazer? Isso deixará o grande impacto para sempre. Essas são algumas outras coisas que você começa com um propósito e primeiro todas as partes interessadas, como você está fazendo com elas, você pode implementar. É claro que no dia a dia, os líderes consultam especialistas que podem ajudá-lo, é uma jornada alegre. As pessoas adoram o processo de se tornar um negócio consciente porque é isso que as pessoas desejam em suas vidas, mas no passado eles pensaram que não poderiam ter isso, não podiam ter significado, alegria e propósito no trabalho, que você tem que encontrar outros lugares e trabalhar. Você só faz porque precisa, mas agora finalmente sabemos que podemos fazer um trabalho significativo, alegre e ganhar dinheiro.

DN: Como conciliar os objetivos de empresas e governos com as ideias do Capitalismo Consciente?

RS: Você acredita que se fizer essas coisas, o lucro diminuirá. Isso não é verdade. Se você tiver que criar uma harmonia, você deve criar um modelo de negócios baseado em não causar danos. Quando criamos esse modelo de negócios, descobrimos que podemos realmente gerar muito mais valor a partir dele. Acredito que se você fizer certo, não será uma troca. Não estou dizendo que posso ter lucro ou ter, você sabe, o ESG e personalidades adequadas.

Essas coisas se reforçam, pode ser mais lucrativo, essas coisas podem e devem andar juntas. No passado, você tinha que escolher: ou tenho lucro ou tenho um impacto positivo no mundo. Hoje, estamos aprendendo que eles podem andar juntos, e acho que no futuro eles terão que ir juntos. A sociedade não permite que você tenha lucro se estiver causando qualquer tipo de dano, porque sei que isso não é levado em consideração. Você tem que levar em consideração todos os danos que está criando.

DN: Como as novas gerações estão preocupadas com o Capitalismo Consciente?

RS: Elas são mais propositivas do que a minha época mais jovem. As pessoas da minha geração ficaram famintas por um propósito até a meia-idade. Era uma vida muito sem sentido e vazia, mas as gerações mais jovens têm um propósito desde a mais tenra idade. Eles são muito mais conscientes, educados e inteligentes, e querem fazer parte da solução, pois parece que causamos muitos problemas, principalmente no mundo dos negócios. Então os mais jovens têm mais propósito, são mais idealistas, eles querem que as coisas mudem.

Isso é uma boa notícia, uma má notícia é que eles não são inspirados pelos negócios. Eles acham que as empresas são egoístas e gananciosas, e o mal em alguns casos, eles não querem entrar no negócio porque não os inspiramos. Criamos o mundo em que as empresas só querem ganhar dinheiro, isso não inspira os jovens. Temos que dizer que os negócios são para resolver os problemas do planeta e fazer ele crescer com amor e carinho. Se fizermos isso, esses jovens ficarão inspirados para fazer grandes coisas. No momento, a maioria deles quer ir para organizações sem fins lucrativos. Se forem idealistas, eles não querem trabalhar para uma empresa.

DN:Como atrair as novas gerações para essa ideia?

RS: Acho que estamos fazendo um ótimo trabalho ao trazer isso para a educação nas escolas, inspirando os jovens a dizer que os negócios podem ser nobres, belos e heroicos. Eles entrando no negócio não significa que você seja ganancioso e que tudo o que importa é dinheiro. Isso significa que quero resolver os problemas do mundo, fazê-los em grande escala e não quero depender de doações. Quero criar um modelo autossustentável que eu posso resolver mais problemas.

Então acho que temos que criar uma nova história de negócios. Você sabe que isso inspira as pessoas e as faz sentirem-se felizes por fazer parte desta missão. Isso é tudo que o capitalismo consciente tenta fazer. O livro que escrevi, Empresas Que Curam, tem 25 histórias como essa. Faça coisas lindas e as pessoas choram. Eu estava chorando enquanto escrevia aquele livro, eu estava chorando. As pessoas lêem e choram.