Conexão ODS no Beach Park tem Nobel da Paz Muhammad Yunus

Começou ontem e prosseguirá até amanhã, sábado, 21, no Beach Park, a Conexão ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), evento realizado pelo Pacto Global da ONU no Brasil e pela Somos Um, organização sem fins lucrativos que, no Ceará, trabalha para reduzir as desigualdades sociais e criar oportunidades por meio de negócios de impacto.

A Granja Regina, marca que faz da parte do Grupo Studart Lima, participa do evento com um estande, para demonstrar seu comprometimento com os ODS, principalmente com seu item dois—Fome Zero. O público que está no Conexão ODS está a conhecer um pouco mais sobre a marca Granja Regina e sobre as suas práticas de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa, na sigla em inglês) e ODS, além de conferir em primeira mão, novidades da marca.

“Participar da Conexão ODS é a chance de reafirmarmos nossos valores e princípios, nosso comprometimento em causar impacto na comunidade em que atuamos, gerando emprego, renda e ofertando produtos de qualidade, dentro de uma cadeia produtiva sustentável. Nós da Granja Regina e o grupo SL reforçamos que a nossa relação com os ODS está no nosso propósito, demonstrando dever e preocupação com a responsabilidade social e com o bem-estar social, para seguirmos na missão de alimentarmos vida”, como diz Tissiana Studart Lima, presidente da Pole Alimentos, uma das empresas do grupo.

Nomes de relevância internacional, como o Nobel da Paz Muhammad Yunus, e Raj Sisodia, cofundador do Capitalismo Consciente, estão entre os convidados, que se realiza apenas para convidados, mas com transmissão ao vivo pelo Canal do Diário do Nordeste no YouTube, cujo acesso é pelo site https://www.youtube.com/@diariodonordeste