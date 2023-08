Energias renováveis: mercado deve gerar mais de 300 mil empregos até o fim de 2023

O aquecimento do setor de energias renováveis no Brasil abre o campo de oportunidades de atuação no mercado profissional. Segundo projeção da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a expectativa é que, até o final de 2023, a fonte solar fotovoltaica gere mais de 300 mil novos empregos e atraia mais de R$ 50 bilhões em investimentos só para o mercado brasileiro.

Destaque no Guia de Profissões da Universidade de Fortaleza (Unifor), a graduação tecnológica em Energias Renováveis é um curso de planejamento, implantação, construção, manutenção e operação de sistemas de geração de energia elétrica baseados em fontes renováveis.

No Ceará, com a expansão da energia solar e eólica, mais os novos investimentos no Hub de Hidrogênio, novos caminhos se abrem para os profissionais formados. “O mercado está bem aquecido e a possibilidade de um HUB de Hidrogênio ser consolidado no Estado fortalecerá ainda mais o Ceará no segmento de renováveis, onde contar com mão de obra qualificada no próprio Estado favorece a cadeia”, avalia Dayane Carneiro, engenheira eletricista e professora da graduação em Energias Renováveis da Unifor.

Globalmente, o setor de energias renováveis desempenha um papel fundamental na construção de um futuro mais limpo, seguro e sustentável; os profissionais nessa área têm um impacto significativo na maneira como se produz e se consome energia. “O profissional tecnólogo de energias renováveis tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento sustentável e a transição para uma economia de baixo carbono”, pontua Dayane Carneiro.

Na transição para uma matriz energética mais sustentável e ambientalmente amigável, o graduado em Energias Renováveis se destaca. A importância do especialista está ligada a aspectos como sustentabilidade, diversificação energética, inovação tecnológica e conscientização ambiental.

“Seu papel é contribuir para a consolidação de ações mais sustentáveis, de menor impacto ao meio ambiente, onde cada vez mais, não só a nível global, mas também localmente, será exigido práticas de cunho cada vez mais aderentes à ESG (meio ambiente, social e governança). Mais valor agregado será dado às atividades econômicas de baixa emissão de carbono e que permitam aplicação de economia circular em cumprimento às ODS (objetivos de desenvolvimento sustentável) da ONU”, argumenta a professora.

Mercado de trabalho

Energia renovável ou energia limpa é aquela que pode ser obtida por meio de fontes que não geram grandes impactos negativos e não podem ser exauridas, como a solar, a eólica, a hídrica, a biomassa, a geotérmica, a das ondas e a das marés.

Os graduados no curso de Energias Renováveis podem atuar em processos que envolvem estudo de potencial renovável, projeto, instalação, operação e manutenção de sistemas de geração de energia de pequeno, médio e grande porte.

O profissional também é capaz de pesquisar e participar da implementação de soluções para armazenamento de energia renovável para uso contínuo e estável, desenvolver estratégias e ações para otimizar o consumo de energia em diversos setores; atuar no processo de desenvolvimento de políticas e regulamentos que incentivem o uso de energias renováveis junto às entidades de fomento; e apoiar no processo de consultoria especializada para empresas, governos e organizações interessadas em adotar tecnologias renováveis.

De acordo com a professora Dayane, a graduação tecnológica também permite que o egresso siga a carreira acadêmica, com mestrado e doutorado. “É um curso de ensino superior em que você recebe o título de graduado e alça atividades posteriores, como a pós-graduação. Temos diversos ex-alunos do curso que fizeram mestrado e estão galgando o doutorado. É uma formação expressa, densa e muito aderente ao mercado”, finaliza.

O curso

Com duração de 2 anos e meio, a graduação em Energias Renováveis já existe há 10 anos e é ofertada semestralmente. “O curso conta com um corpo docente de mestres e doutores com robusta experiência acadêmica e profissional que favorece enormemente a troca de experiência em sala com práticas de mercado. Além disso, a instituição conta com infraestrutura de excelência”, aponta Dayane Carneiro.

Além de espaços audiovisuais, bibliotecas, laboratórios (elétrica, eletrônica), a Unifor possui ainda uma usina solar fotovoltaica no estacionamento do campus. “É a segunda maior do Brasil. Uma espécie de laboratório a céu aberto”, afirma a professora.

