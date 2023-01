Empréstimo consignado do Auxílio Brasil é suspenso, anuncia presidente da Caixa Econômica

A concessão de novos empréstimos consignados foi suspensa para beneficiários do Auxílio Brasil, conforme anúncio feito pela presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, nesta quinta-feira (12). As informações são do g1.

"Eu já posso anunciar para vocês que nós estamos suspendendo o consignado do Auxílio, por duas razões. A primeira é porque o Ministério do Desenvolvimento Social vai revisar o cadastro, então, como o ministério vai revisar o cadastro, não é de bom tom que a gente mantenha, porque nós não sabemos quem ficará nesse cadastro ou não", detalhou Rita.

Rita Serrano Presidente da Caixa Econômica "E a outra razão é que de fato os juros para essa modalidade consignada é um juros muito alto, então nós estamos também suspendendo para reavaliar essa questão dos juros e ver as possibilidades que existem para tentar baixar esses juros".

A presidente da Caixa ainda questionou que não deve trabalhar com a perspectiva de perdoar as dívidas das pessoas que já contrataram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. "O banco não tem como fazer isso".

No entanto, talvez exista possibilidade de negociar com o governo para reduzir os juros. “Para quem já contratou, nada muda. As parcelas serão debitadas de maneira regular e de acordo com cada contrato”, diz a Caixa.

A linha de crédito irá passar por uma revisão completa dos parâmetros e critérios.

O que é o crédito consignado?

O crédito consignado é um empréstimo que permite aos beneficiários do Auxílio Brasil terem descontadas de seus benefícios as parcelas de empréstimos contratados em 13 instituições financeiras cadastradas junto ao Ministério da Cidadania. As parcelas são descontadas todos os meses, a juros mais baixos.

Conforme as regras estabelecidas pelo Governo Federal, o valor máximo do consignado está limitado a 40% do valor mensal do Auxílio Brasil. Para o cálculo, serão considerados os R$ 400, uma vez que o atual valor, de R$ 600, tem validade apenas até dezembro.

Riscos de endividamento

O empréstimo consignado para quem recebe Auxílio Brasil e Benefício de Prestação Continuada (BPC) pode parecer atraente para quem precisa de dinheiro rápido, mas especialistas alertam para os riscos de contrair a dívida, sobretudo atrelada ao programa social.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, concedida em outubro de 2022, o professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pesquisador na área de Finanças Comportamentais, Erico Veras Marques, aconselhou aos interessados na modalidade para não contraírem esse tipo de empréstimo.

Erico Veras Marques Especialista “O consignado é um empréstimo com grande garantia de recebimento, porque ele é descontado diretamente no valor do salário ou benefício. Se a pessoa precisa do auxílio para complementar suas despesas, com o empréstimo ela vai entrar em um outro processo de endividamento”.

Para o pesquisador, a medida foi implementada “visando questões políticas” e a população, no caso mais fragilizada, não consegue dimensionar os impactos.

“Se olharmos pela questão humanitária, você verá que estão se aproveitando da fragilidade de uma população, porque quem recebe o Auxílio Brasil teoricamente está precisando de algo, está fragilizado”, aponta Veras Marques.