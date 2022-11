Empresa geradora de energia renovável impulsiona desenvolvimento de comunidades locais

Região com os maiores parques eólicos do país, o Nordeste é referência nacional em energia renovável. De acordo com o Balanço Energético Nacional de 2021, ao todo, cerca de 85% da matriz elétrica brasileira é proveniente de fontes limpas, como energia eólica e a solar.

Presente na região com diversos investimentos, a AES Brasil é uma empresa de geração de energia elétrica com 100% do seu portfólio focado em renováveis. No Ceará, por exemplo, está o Complexo Eólico Mandacaru, que tem 108,1 megawatts de capacidade instalada. Também no estado estão sendo desenvolvidos estudos da AES Brasil, em parceria com o Complexo Pecém, para produção de hidrogênio verde, uma das apostas na transição energética para matrizes de baixo carbono.

Para além do foco no desenvolvimento estrutural da região, a AES Brasil investe em ações sociais que contribuem para o desenvolvimento local das comunidades onde tem atuação, por meio do Programa AES Brasil Gera+ nos eixos proteção de direitos, educação, inclusão produtiva e empreendedorismo e segurança hídrica.

Na região do Complexo Eólico Alto Sertão II, na Bahia, foi desenvolvido este ano um projeto com o foco no acesso à água com a construção de um reservatório para armazenamento de água na comunidade de Contendas, em Pindaí, com 50 famílias sendo beneficiadas ao todo. Em diferentes municípios do interior do estado, a empresa levou o projeto Cine na Praça Itinerante, onde os moradores de áreas rurais puderam ver filmes ao ar livre de forma gratuita, estimulando a cultura e a educação. Além disso, o projeto promoveu oficinas de stop motion (técnica que envolveu o uso de materiais recicláveis para produção dos personagens no processo de filmagem) para alunos de escolas públicas. Já na região baiana do município de Tucano, onde está em finalização a construção do Complexo Eólico Tucano, o Programa AES Brasil Gera+ desenvolveu no eixo da educação a reforma e adaptação de três espaços em uma creche, com doação de mobiliário, playground, brinquedos e capacitação dos educadores, beneficiando 205 crianças.

Nos próximos meses, as ações do Programa se iniciam em outros dois estados. No Ceará, o foco será no eixo inclusão produtiva e geração de renda, com o objetivo de fortalecer ações na agricultura familiar e no empreendedorismo feminino. Já para o Rio Grande do Norte estão previstas ações de segurança hídrica e inclusão produtiva, contribuindo com o desenvolvimento local.

“A AES Brasil possui uma meta de expansão de geração focada em energias renováveis e a região Nordeste possui um grande potencial para o desenvolvimento destas fontes de energia de uma forma competitiva devido à riqueza de recursos naturais. É de grande interesse da companhia contribuir com o desenvolvimento social e econômico dessa região do país”, comenta José Carlos Reis, Gerente de Comercialização de Energia da AES Brasil.

Desenvolvimento para a região

Em setembro, a AES Brasil assinou um pré-contrato para estudos de viabilidade para a implantação de uma usina de hidrogênio verde no Ceará. A área do empreendimento será dentro da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), no Complexo de Pecém. Segundo José Carlos Reis, as próximas ações do projeto são voltadas para o licenciamento prévio da área e a contratação da engenharia básica conceitual.

No Rio Grande do Norte, o Complexo Eólico Cajuína, ainda em construção, terá capacidade instalada total de 1,3 gigawatts. Atualmente, mais de dois mil profissionais trabalham na obra do empreendimento. Além das vagas de emprego, o complexo também estimula a demanda por produtos e serviços de empresas localizadas no entorno, nos municípios de Lajes, Angicos, Fernando Pedroza e Pedro Avelino.

Em setembro, foi anunciada a 1ª edição do curso de Especialização Técnica em Manutenção e Operação de Parques Eólicos, em parceria com o Senai-RN. A formação é exclusiva para mulheres e tem o objetivo de ampliar as oportunidades de qualificação e emprego na região, expandindo uma iniciativa de sucesso já realizada pela empresa na Bahia, também em parceria com o Senai do estado.

Mercado Livre de Energia

A AES Brasil atua no Mercado Livre de Energia, segmento no qual empresas podem escolher o seu fornecedor de energia e negociar diretamente preços e prazos. Já no chamado Mercado Regulado, as tarifas são definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Por consumirem grandes volumes de energia elétrica, os clientes do Mercado Livre de Energia são negócios de diferentes segmentos com gastos mensais superiores a R$ 30 mil por mês. A partir da adesão, a redução na conta de energia pode chegar a 30%.

No último mês de setembro, o Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria que autorizou que mais de 100 mil negócios aderissem ao Mercado Livre de Energia a partir de 1º de janeiro de 2024, o que demonstra a expansão do setor. O grupo é formado, na maioria, por comércios e indústrias de médio porte.

Para interessados, a AES Brasil conta com um time de consultores que analisa as especificidades de cada cliente, avaliando as demandas e oferecendo as soluções mais adequadas.

