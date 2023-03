Em ação inusitada para o 1º de abril, J Martins Perfumes oferta descontos de até 70%

Em busca de ampliar o acesso à perfumaria internacional para seus clientes, a J Martins Perfumes estará com promoções amanhã, 1º de abril. Marcas famosas como Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, Michael Kors, DKNY, Tommy Hilfiger, Jacques Bogart, UDV e outras terão condições especiais. Além dos preços baixos, a loja do RioMar Fortaleza terá o lançamento da nova fragrância da marca Kate Spade New York Sparkle.

As promoções variam de 10% a 70%, a depender de cada produto. Todos os descontos são válidos para qualquer uma das quatro lojas da J Martins durante o dia 1º de abril, ou enquanto durarem os estoques.

A empresa possui as seguintes unidades: Shopping Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza (ambas em Fortaleza), Cariri Shopping (em Juazeiro do Norte) e Teresina Shopping (Piauí).

Confira algumas das promoções disponíveis:

Be.Colônias de R$ 129,00 por R$ 51,60 - 60% de desconto

Dkny Women Edt 30ml de R$ 239,00 por R$ 119,50 - 50% de desconto

Dkny Be Delicious Fresh Blossom Edp 30ml de R$ 319,00 por R$ 159,50 - 50% de desconto

Dkny be Delicious Edp 50ml de R$ 469,00 por R$ 234,50 - 50% de desconto

Saint Hilare Iris Absolu Edp 100ml de R$ 219,00 por R$ 65,70 - 70% de desconto

Michael Kors Wonderlust edp 30ml de R$ 429,00 por R$ 214,50 - 50% de desconto

Michael Kors Super Gorgeous! Edp 100ml de R$ 659,00 por R$ 329,50 - 50% de desconto

Michael Kors Extreme Night Edt 100ml de R$ 549,00 por R$ 219,60 - 60% de desconto

Michael Kors Extreme Blue Edt 100ml de R$ 549,00 por R$ 219,60 - 60% de desconto

Lançamento

Além das promoções de 1º de abril, a J Martins Perfumes também promove o lançamento Kate Spade New York Sparkle, nova fragrância da marca estadunidense Kate Spade. Para a ocasião, na loja RioMar Fortaleza, haverá borrifação do perfume para os clientes que se interessarem pelo produto, além da presença de DJ para animar o evento das 16h às 19 horas.

Além das lojas físicas, a J Martins Perfumes também oferta produtos para compra via WhatsApp, com entrega para todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes sem juros.

Serviço

Lojas

J Martins Perfumes Shopping Iguatemi Piso L1, próximo aos Correios

J Martins Perfumes RioMar Fortaleza Piso L1

J Martins Perfumes Cariri Shopping Piso L1, Juazeiro do Norte

J Martins Perfumes Teresina Shopping Piso L1

WhatsApp: (85) 3221 6281

Instagram: @jmartinsperfumes