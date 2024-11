Edson Queiroz Neto, presidente do Conselho de Administração do GEQ, é homenageado em leilão

O presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, Edson Queiroz Neto, foi homenageado na 7ª edição do Natal do Bem, do Lide Ceará, por sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social no Estado e no Brasil. A cerimônia ocorreu na noite desta quinta-feira (28), no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza.

O evento deu destaque a projetos sociais e instituições assistenciais cearenses. Edson Queiroz Neto agradeceu a consagração e ressaltou que a iniciativa promove e incentiva o bem por meio de ações sociais.

"É muita gratidão. Que homenagem linda, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a quem veio aqui prestigiar o Natal do Bem, que só faz bem para tanta gente. E eu me identifico com esse bem. Emília, presidente do Lide; Max, que desde o início, sempre foi pronto para atuar, e com o Victor dando o apoio. Espero que com o trabalho que foi dito aqui, que o projeto possa tocar o coração de todos vocês. Que a gente arrecade muito hoje. Muito obrigado".

Emília Buarque, presidente do Lide, destacou características e a relevância de Edson Queiroz Neto como líder.

"Com muita alegria, eu anuncio o homenageado desta noite, um líder diferenciado, um ser humano incrível, meu amigo Edson Queiroz Neto. [...] A relevância de quem elegemos, de líder e ser humano exemplar, que admiramos e respeitamos, seja como homem público, seja como cidadão. [...] Ele herdou a fortaleza do pai e a doçura da mãe", afirmou.

"Vem entregando para a sociedade o melhor de si, com sua generosidade genuína, muitas ideias plantadas para que hoje estejamos tão honrados e felizes em prestar essa merecida homenagem", concluiu a presidente.

Veja fotos do evento

Legenda: Emilia Buarque, Edson Neto e Ticiana Queiroz marcaram presença na cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Participaram da celebração Edson Neto e Ticiana Queiroz, Emilia Buarque, Max e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Alex Nogueira, Carlos Rotella, Igor Queiroz Barroso e Edson Queiroz Neto estiveram presentes no evento Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós, Lauro Fiúza, Edson Queiroz Neto, Beto Studart e Max Perlingeiro prestigiaram o leilão beneficente Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende, Emilia Buarque, Ticiana e Edson Queiroz Neto na 7ª edição do Natal do Bem Foto: LC Moreira

Leilão de obras de arte

Um dos principais momentos do evento, o leilão beneficente de obras de arte destinou a arrecadação de doações para oito entidades, entre elas a Associação Anjo Rafael, Amigos do Bem, Instituto Povos do Mar, Obra Lumen e Santa Casa de Misericórdia.

Max e Victor Perlingeiro, sócios fundadores da Galeria Multiarte e curadores das obras, dirigiram o leilão beneficente. Foram 18 obras de arte cedidas por artistas e colecionadores, entre pinturas, desenhos, gravuras esculturas e artes decorativas. As obras, selecionadas por Max e Victor, foram colocadas à disposição para o arremate dos participantes.

Estão na lista obras de artistas consagrados do cenário nacional, como Alfredo Volpi, Antônio Bandeira, Bruno Giorgi, Cândido Portinari, Carlos Araújo, Carlos Scliar, Claudio Valério Teixeira, Galfin Bolívar, Marçal Athayde, Maria Polo e Quirino Campofiorito.