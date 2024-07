GEQ anuncia adesão ao programa Empresa Cidadã e amplia licenças maternidade e paternidade

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) anunciou a adesão ao programa Empresa Cidadã, uma iniciativa do Governo Federal que amplia o período de licenças parentais para funcionários de empresas cadastradas no projeto. Com a medida, os trabalhadores da companhia passam a ter direito à licença maternidade de 180 dias, e à paternidade de 20 dias.

O GEQ é detentor das empresas Nacional Gás, Esmaltec, Minalba Brasil e Sistema Verdes Mares (SVM). A iniciativa faz parte do programa "Bem Cuidar", que promove saúde e bem-estar aos mais de 9 mil colaboradores do grupo em todo o país.

A medida possibilita que colaboradores tenha maior tempo para recuperação física pós-parto, fortalecimento de laços familiares e menor incidência de problemas de saúde física e emocional para mães e recém-nascidos.

Para a gestante Claudia Silva, que trabalha como designer no SVM, a novidade beneficia o relacionamento de pais e filhos. “Fiquei muito feliz ao saber que terei acesso ao programa, pois é fundamental que os pais acompanhem os primeiros seis meses do bebê, especialmente em relação à saúde e à amamentação do recém-nascido”, destaca.

EMPRESA CIDADÃ

Instituído em 2008, o programa Empresa Cidadã também oferece benefícios fiscais às empresas participantes. Apesar do projeto existir há 15 anos, somente 16% das companhias aptas em todo o Brasil estão aderindo à iniciativa, segundo estimativa realizada pelo Ministério da Economia com informações da Lei de Acesso à Informação (LAI) em 2022.

BEM CUIDAR

O projeto "Bem Cuidar" é uma iniciativa desenvolvida e implementada pelo GEQ com foco na qualidade de vida dos funcionários. Entre os benefícios promovidos pelo programa estão: salário competitivo, plano de saúde e vale-alimentação, além de ações e parcerias para colaboradores que buscam promover a saúde física e mental.

O projeto inclui ainda o terapia individual on-line, sessões em grupo, webinars, programas voltados à nutrição, sono, meditação e finanças, além da parceria com empresas como Gympass (agora Wellhub), que garante acesso à academias, personal trainer, aulas online, entre outras atividades.