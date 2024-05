É falso que Sadia oferta Pix em suposta promoção de 80 anos; entenda a fake news

Após a Sadia anunciar a campanha promocional de 80 anos da marca, golpistas se aproveitaram da ação para compartilhar links falsos nas redes sociais.

Usuários do WhatsApp relataram na internet terem recebido mensagens com uma suposta promoção da Sadia. O texto promete dar R$ 80 via Pix a todos que entrassem na página, respondessem a algumas perguntas e, no final, compartilhassem o link com contatos no WhatsApp.

"*80 ANOS SADIA* Caiu certinho R$80 reais! Participe e ganhe na hora *R$80,00* no seu PIX!Promoção Liberado para todos até:29/05/2024 *Participe:* _Mais de 1 Milhões de pessoas participaram HOJE!_ OBTER1.RU 80 ANOS SADIA! Participe e ganhe na hora R$80 no seu PIX!", diz a mensagem.

Contudo, o link usa o domínio ".ru", de origem russa, enquanto o site original da Sadia com o domínio brasileiro (.br). Portanto, trata-se de um golpe. Através das redes sociais, a empresa se manifestou sobre o assunto e orientou os clientes a buscarem informações corretas nos canais oficiais da marca.