Dona do Burger King vai comprar rede de Starbucks no Brasil por R$ 120 milhões

A empresa Zamp, responsável pelo Burger King e o Popeyes no Brasil, confirmou a celebração de um contrato de compra da rede de operações do Starbucks em solo brasileiro por R$ 120 milhões, conforme anúncio feito nesta quinta-feira (6). O fato relevante do acordo de compra foi enviado à Comissão de Valores Imobiliários (CVM).

O contrato foi finalizado em conjunto com o grupo SouthRock, que antes operava as lojas da cafeteria norte-americana no Brasil e anunciou a recuperação judicial no final do ano passado.

A própria Zamp já havia comunicando com frequência as negociações desde o último dia 21 de fevereiro. O valor anunciado, entretanto, ainda pode mudar, já que a Zamp afirma que o valor está sujeito a "ajustes para refletir, dentre outros, a quantidade de lojas efetivamente adquirida".

Desde o anúncio de recuperação judicial, a SouthRock fechou mais de 50 unidades da Starbucks no Brasil, número que antes era de 140 lojas abertas. Ao todo, as dívidas somam quase R$ 2 bilhões.

A finalização ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além da assinatura definitiva da Starbucks Corporation, com quem um acordo de termos e condições dos principais contratos já teriam sido firmados.

Conforme o fato relevante, a compra será realizada em um processo competitivo de propostas fechadas, com a possibilidade de cobrir ou igualar ofertas caso surjam outros interessados nas cafeterias em questão.