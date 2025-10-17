Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dólar hoje (17/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:39)
Negócios
Cotação do Dólar
Legenda: Cotação do Dólar

Hoje, o dólar comercial está sendo cotado em R$ 5,41 e o dólar turismo está sendo cotado em R$ 5,61.

Qual a diferença entre o dólar turismo e dólar comercial?

A diferença entre o dólar comercial e o dólar turismo está relacionada ao contexto em que são utilizados e às taxas aplicadas em cada caso. O dólar comercial é utilizado em transações comerciais entre empresas, instituições financeiras e governos. Geralmente, tem um valor mais baixo em comparação ao dólar turismo e é usado em importações, exportações, investimentos estrangeiros e negociações de grande porte.

Já o dólar turismo, é o valor do dólar usado para transações de pessoas físicas, como turismo, viagens internacionais, compra de passagens, despesas em cartões de crédito no exterior, entre outros. Normalmente, o dólar turismo é mais alto que o dólar comercial, pois inclui taxas adicionais, como impostos, tarifas e a margem de lucro das casas de câmbio e instituições financeiras que o vendem.

Veja também a cotação do Euro de hoje.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6855, desta sexta-feira (17/10); prêmio é de R$ 8,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 32 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2837 – Sorteio de sexta-feira, 17/10; Prêmio de R$ 2,4 milhões

Apostas para a Lotomania 2837 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 32 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3515, desta sexta-feira (17/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 32 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2874 de hoje, sexta-feira, 17/10; prêmio é de R$ 700 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2874 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 700 mil.

A. Seraphim
Há 32 minutos
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (17/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (17/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 760 - Sorteio de sexta-feira, 17/10; Prêmio de R$ 2,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 760 em 17/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 1 hora
Celular aberto no aplicativo do Bolsa Família.
Negócios

Pagamento do Bolsa Família de outubro começa na segunda (20); veja calendário

Em setembro, foram beneficiadas cerca de 19 milhões de famílias.

Redação
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra interface do aplicativo MEC Enem
Papo Carreira

MEC Enem apresenta materiais de estudo e simulados; veja passo a passo

A ferramenta conta com assistente virtual e conteúdos disponíveis gratuitamente

Renato Bezerra e Milenna Murta*
17 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Crise nos Correios é consequência do uso político das estatais

Como está, a deficitária empresa não tem como competir com a Amazon e o Mercado Livre, que têm lucros bilionários, resultado da eficiência

Egídio Serpa
17 de Outubro de 2025
Várias apostas de loteria Quina com os números e detalhes das combinações impressos, prontas para jogar na loteria, em destaque cores roxa e amarela.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 8 milhões nesta sexta (17)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa nesta noite.

Redação
17 de Outubro de 2025
torres de energia eólica em alto mar.
Negócios

Crise do setor eólico ameaça os investimentos e projetos offshore no Ceará?

Ceará está em missão à China para atrair investidores do segmento

Paloma Vargas
17 de Outubro de 2025
Mão de pessoa branca entregando a chave de um carro novo à mão de uma cliente em uma concessionária, com carros em desfoque ao fundo.
Negócios

Comprar carro ou assinatura: qual a melhor opção para o seu bolso?

A escolha pode variar a depender do objetivo central do investidor

Milenna Murta*
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra o aeroporto, onde passageiros aguardam em fila.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza cresce, mas ainda não atinge movimento pré-pandemia

Igor Pires
17 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Sucesso do ITA no Ceará dependerá do apoio dos empresários

Para o engenheiro Felipe Bonfim, graduado pelo ITA, hoje, de cada 3 internos na instituição, um é cearense, e isto “é um fenômeno”.

Egídio Serpa
17 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Selic em 15% está levando empresas à inadimplência

É o que revela Volnei Eyng, CEO da Multiplike, empresa do mercado financeiro. Ele diz que a taxa de juros só começará a cair em 2026.

Egídio Serpa
17 de Outubro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Aposta de São Paulo acerta as 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 1,5 milhão

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira (17)

Redação
16 de Outubro de 2025
Uma pessoas portando uma caneta e papel, escrevendo.
Papo Carreira

PND 2025: Veja o que é proibido fazer e levar no dia do exame

Candidatos devem guardar celulares, relógios e outros itens proibidos

Redação
16 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2308 de hoje, 16/10; prêmio é de R$ 35,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2308 de hoje, 16/10; prêmio é de R$ 35,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1129 de hoje, 16/10; prêmio é de R$ 2,7 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1129 de hoje, 16/10; prêmio é de R$ 2,7 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6854, desta quinta-feira (16/10); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6854, desta quinta-feira (16/10); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2928 desta quinta-feira (16/10); prêmio é de R$ 40,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2928 desta quinta-feira (16/10); prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3514, desta quinta-feira (16/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3514, desta quinta-feira (16/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (16/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (16/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
16 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Frente cearense luta em Brasília por segurança jurídica da energia solar

Cresce movimento nacional pela manutenção do marco legal da geração distribuída e pela garantia dos direitos de quem investe em energia limpa

Egídio Serpa
16 de Outubro de 2025
Imagem mostra vista aérea de Fortaleza, com telhados de casas e apartamentos, além de outros estabelecimentos. Também é possível ver ruas, avenidas e um pouco da vegetação.
Ingrid Coelho

Com orçamento pressionado, cearenses enfrentam maior inadimplência em aluguéis dos últimos 10 meses

De acordo com o IBGE, Ceará tem 706 mil residências alugadas

Ingrid Coelho
16 de Outubro de 2025
Turma de estudantes em sala de aula ativando suas mãos para responder uma pergunta do professor, simbolizando participação e aprendizado.
Papo Carreira

PND 2025: Veja as áreas de licenciatura com mais inscritos

A área de pedagogia concentrou 51,58% do total de inscrições

Geovana Almeida*
16 de Outubro de 2025
farmácia
Victor Ximenes

Comércio do Ceará tem 4º melhor resultado do País em agosto, diz IBGE

Victor Ximenes
16 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Faec declara guerra contra Cooperativas Agrícolas

Primeira ação tem como alvo a Cooperativa Agrícola e de Produção de Maranguape (Coagrícola), acusada de irregularidades por seus cooperados

Egídio Serpa
16 de Outubro de 2025