Dinheiro esquecido: BC libera nova 'repescagem' de saques para nascidos até 1947

A partir desta segunda-feira (28), quem ainda não fez a retirada do dinheiro esquecido nos bancos terá novos prazos e calendário para efetuar o saque que está sendo liberado no site Sistema Valores a Receber, do Banco Central.

Desta vez, podem consultar os valores e pedir os resgates os clientes nascidos até 1947. Nos próximos dias, o recurso será liberado para os demais grupos.

Segundo o balanço mais recente do BC, cerca de 114 milhões de pessoas a 2,7 milhões de empresas acessaram o sistema de consultas criado para o resgate do dinheiro. Desse total, 25,9 milhões de pessoas físicas e 253 mil empresas descobriram que têm recursos a receber.

Calendário

Segunda 28/03: Até 1947

Terça 29/03: 1948 a 1954

Quarta 30/03: 1955 a 1959

Quinta 31/04: 1960 a 1963

Sexta 01/04: 1964 a 1967

Sábado 2: Repescagem

Segunda 04/04: 1968 a 1971

Terça 05/04: 1972 a 1975

Quarta 06/04: 1976 a 1979

Quinta 07/04: 1980 a 1981

Sexta 08/04: 1982 a 1983

Sábado 9/04: Repescagem

Segunda 11/04: 1984 a 1985

Terça 12/04: 1986 a 1988

Quarta 13/04: 1989 a 1992

Quinta 14/04: 1993 a 1997

Sexta 15/04: 1998 em diante

Sábado 16/04: Repescagem

Confira abaixo o passo a passo para a retirada do dinheiro

Passo 1

Acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e no período de saque informado na primeira consulta. Quem esqueceu a data pode repetir o processo, sem esperar o dia 7 de março.

Passo 2

Fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro). Se o cidadão ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer logo o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O BC aconselha ao correntista não deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de agendar o resgate.

Passo 3

Ler e aceitar o termo de responsabilidade

Passo 4

Verificar o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber. O sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso. A primeira etapa da consulta só informava a existência de valores a receber, sem dar detalhes.

Passo 5

Clicar na opção indicada pelo sistema:

"Solicitar por aqui": para devolução do valor via Pix em até 12 dias úteis. O usuário deverá escolher uma das chaves Pix e informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso precise entrar em contato com a instituição.

"Solicitar via instituição": a instituição financeira não oferece a devolução por Pix. O usuário deverá entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada.