Diesel e etanol sobem pela 2ª semana seguida no Ceará; gasolina estável

O preço do óleo diesel vendido no Ceará subiu pela segunda semana seguida. Conforme monitoramento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio para o consumidor chegou a R$ 4,441 na semana passada.

O patamar é R$ 0,028 mais alto que o observado na semana anterior, entre 4 e 10 de abril, período no qual o diesel foi comercializado a R$ 4,419 no Estado. A alta rendeu ao Ceará o terceiro litro do diesel mais caro do Nordeste, atrás apenas do Rio Grande do Norte (R$ 4,493) e de Alagoas (R$ 4,513).

Em território cearense, o menor valor do combustível foi encontrado no município do Crato, a R$ 250, podendo chegar a R$ 4,610 em Juazeiro do Norte. Na Capital, o preço médio é de R$ 4,497.

O etanol também apresentou a segunda alta consecutiva, segundo a pesquisa da ANP, chegando à média de R$ 4,613 na semana passada contra R$ 4,585 da semana anterior.

O valor é o mais alto do Nordeste, seguido por Rio Grande do Norte (R$ 4,609), Alagoas (R$ 4,603) e Sergipe (R$ 4,527).

O preço mínimo do etanol no Estado, de R$ 4,299, foi encontrado em Fortaleza, em posto do bairro Serrinha. Já a máxima (R$ 5,000) foi registrada no Crato.

Gasolina permanece estável

O valor da gasolina ficou estável na semana passada, repetindo a média de R$ 5,503 por litro. A Capital apresenta o menor valor do combustível, de R$ 5,190 na Messejana. Enquanto a máxima é encontrada novamente no Crato (R$ 5,899).

Desde a última sexta-feira (16), a Petrobras reajustou o preço da gasolina nas refinarias em 2%, o que pode resultar em nova alta no valor final nos próximos dias.