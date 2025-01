Diário do Nordeste vence 1ª edição do prêmio BPA de melhor portal de notícias do Ceará

O Diário do Nordeste segue ganhando reconhecimento em todo o Brasil. Prova disso é que o portal foi premiado com o reconhecimento da 1ª edição do Brasil Publisher Awards (BPA) como o melhor portal de notícias do Ceará em 2024.

A premiação ocorreu no Hard Rock Cafe de Curitiba (PR) e foi a edição de estreia do BPA, em dezembro do ano passado. O prêmio é uma iniciativa promovida pela Associação Nacional de Publishers do Brasil (ANPB) com corealização da ad tech PremiumAds.

Conforme informações do evento, o BPA 2024 celebrou a excelência e a inovação no setor, premiando os melhores publishers do Brasil. O evento reuniu grandes nomes do mercado, proporcionando reconhecimento aos talentos do setor.

Ao todo, cerca de 30 jurados avaliaram projetos em 13 categorias, refletindo a diversidade e a complexidade do setor de publicações digitais. O foco das análises do júri foram os impactos positivos gerados, a relevância para a sociedade e a qualidade do conteúdo.

Neste quesito, o Diário do Nordeste venceu na categoria de melhor site de notícias estadual do Ceará. Para Gustavo Bortoli, diretor de Jornalismo e Esporte do Sistema Verdes Mares (SVM), isso demonstra o cuidado e o profissional com o conteúdo veiculado pelo portal.

"É cada vez mais presente uma quantidade imensa de informação circulando. A grande questão é que, nos dias atuais, se confunde muito o que é um trabalho jornalístico do que é uma opinião de ordem pessoal, fundamental em um processo democrático, cada um tem o direito de trazer a sua visão diante de um fato, mas ao jornalismo cabe fazer a checagem, conferir se aquela informação procede e trazer luz sobre os temas relevantes e importantes, informação esta levantada, escrita e divulgada por jornalistas profissionais do Diário do Nordeste", expõe.

A gerente de Jornalismo do Diário do Nordeste, Verdinha e TV Diário, Ívila Bessa, faz um agradecimento especial para a equipe que produz o conteúdo veiculado nas plataformas jornalísticas, e pontua que é essencial o reconhecimento em busca de novos voos.

"É hora de celebrar a nossa equipe e o jornalismo profissional do Diário do Nordeste e avançar. O reconhecimento é sempre motivador para dar novos passos, experimentar e arriscar. Então, veio no momento certo", diz.

Reconhecimento da qualidade e relevância dos veículos digitais

O presidente da ANPB, Marcelo Petrelli, valoriza o início da premiação no País e a chama de "divisor de águas para o setor digital", pois, segundo ele, tem papel fundamental no que diz respeito à promoção de publicações que prezem pela responsabilidade do que está sendo veiculado.

"O prêmio destacou a importância da produção de conteúdo responsável, incentivando a inovação e fortalecendo a credibilidade dos publishers. Também, contribui para a valorização da mídia regional e independente, promovendo a diversidade de vozes no cenário digital brasileiro", classifica.

Legenda: Diário do Nordeste ganhou o prêmio BPA como melhor portal de notícias estadual do Ceará Foto: Thiago Gadelha

Marcelo Petrelli defende ainda a importância da premiação para a região Nordeste do Brasil, o que pode levar o Diário do Nordeste a garantir ainda mais reconhecimento no País pelas publicações.

"Para um veículo do Nordeste, ganhar o BPA significa conquistar reconhecimento nacionalmente, reforçando a autoridade e a credibilidade no setor. A premiação amplia a visibilidade, gera novas oportunidades de parcerias e atrai maior atenção do público e do mercado publicitário. Além disso, evidencia a força do jornalismo regional, quebrando barreiras geográficas e destacando a diversidade da comunicação no Brasil", reforça.

Valorização nordestina do conteúdo

Gustavo Bortoli acrescenta que o prêmio busca premiar os trabalhos autorais e relevantes, e a premiação recebida pelo Diário do Nordeste evidencia os caminhos e as bandeiras levantadas pelo site em suas publicações.

A capacidade que temos de nos moldar, entender o que é importante para a sociedade, trazer à tona e discutir esses temas relevantes, é o que tem feito com que o Diário do Nordeste consiga continuar se mantendo numa posição importantíssima em todos os aspectos: relevância, utilidade, credibilidade, com uma quantidade gigante de visualizações de usuários únicos mês a mês, competindo com veículos nacionais inclusive e se destacando pela qualidade do seu conteúdo. Gustavo Bortoli Diretor de Jornalismo e Esporte do SVM

Para 2025, o objetivo do Diário do Nordeste é continuar evoluindo nos pilares estratégicos estabelecidos, incluindo o avanço de políticas relacionadas ao Score de Impacto de Conteúdo (Sico), métrica utilizada pelo portal para medir a utilidade das publicações, como ressalta Ívila Bessa.

"Há pilares estratégicos que estabelecemos que circulam entre algumas frentes, que não irei antecipar. Mas uma delas é a evolução do Sico, um indicador significativo, que reúne uma equação de dados, sobre o que é um conteúdo útil. Então mais entender o que é valor para a nossa audiência e mensurar o impacto do nosso conteúdo sobre a sociedade são importantes missões este ano", concluiu.

O presidente da ANPB afirmou que a próxima edição do prêmio será realizado em Recife (PE) pela importância da região no ecossistema do mercado de publicações digitais no País.