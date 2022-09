Dia do Comerciário: veja o que abre e fecha em Fortaleza nesta segunda (26)

O Dia do Comerciário, celebrado nesta segunda-feira (26), deve modificar o funcionamento do comércio na capital cearense. Lojas de rua e de shoppings, por exemplo, não vão funcionar em Fortaleza.

Lojas que vendem materiais de construção também vão estar fechadas e reabrem apenas na terça-feira (27).

No entanto, bares, restaurantes, padarias, supermercados, órgãos públicos e negócios de outros segmentos abrem normalmente.

Dia do Comerciário é feriado?

Nacionalmente, o Dia do Comerciário é celebrado em 30 de outubro. Porém, as datas de comemoração são definidas em acordos coletivos e estaduais de trabalho, que "distribuem" o "feriado" dos funcionários em dias diferentes.

Segundo o Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Eusébio e Pindoretama, a distribuição do 'Dia do Comerciário' nesses municípios, em 2022, ficou da seguinte forma:

Fortaleza, Aquiraz e Eusébio: 26 de setembro

Cascavel, Beberibe e Pindoretama: 26 de outubro

Veja o que abre e fecha no Dia do Comerciário em Fortaleza

Lojas de rua e de materiais de construção

Estarão fechadas, segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas).

Lojas do Centro

De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), o comércio do Centro também estará fechado.

Padarias

Abrem normalmente, conforme o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria (Sindpan-CE).

Bancos

Funcionamento é normal. Informação foi confirmada pelo Sindicato dos Bancários do Ceará (Seeb-CE).

Supermercados

Também abrem normalmente, segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Shoppings*

Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques: fechados

Praças, quiosques de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: 13h às 22h

Pão de Açúcar: 7h às 22h

Supermercado Guará: 7h às 22h

Detran: 8h às 21h

Posto de Vacinação: 9h às 17h

Polícia Federal: 8h às 17h

Casa do Cidadão: 8h às 16h30

Shopping Benfica

Lojas, boxes e quiosques: fechados

Praça de alimentação: 10h às 22h

Mercadinhos São Luiz: 7h às 21h

Cinemas Benfica: 12h45 às 20h15 (bilheteria)

Casa do Cidadão: 8h às 17h, com agendamento

Detran: 8h às 16h, com agendamento

TJCE: 11h às 18h, com Agendamento

Lotérica: fechada

Caixa Econômica: 10h às 16h

Santander: 8h30min às 17h

Prevtop: 9h às 21h

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques: fechados

Cinema: conforme programação

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

SmartFit: 6h às 22h30

Clínica SIM: 7h às 20h

OROLaser: 10h às 20h

Lotérica: fechada

Via Sul Shopping

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Cinema: conforme programação

Ballet Mônica Luiza: 14h às 21h

Boa Viagem Câmbio: 10h às 18h

Caixa Econômica: 10h às 16h

Laboratório Clementino Fraga: 6h às 16h

Clínica SIM: 6h às 20h

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques: fechados

Praça de alimentação: 10h às 22h

Detran: 10h às 18h

SmartFit: 8h às 17h

OROLaser: 10h às 18h

Caixa Econômica: 10h às 16h

Farmácia Pague Menos: 10h às 18h

Centerplex Cinemas: 13h30 às 22h30

Hiper Games: 10h às 22h

North Shopping Jóquei

Lojas: fechadas

Praça de alimentação: 10h às 22h

Lotérica: fechada

Santamed: 7h às 21h

Vacinart: 10h às 17h

Game Station: 13h às 22h

Cinépolis: 13h30 às 22h, com autoatendimento a partir de 10h

Shopping Parangaba

Lojas e quiosques: fechados

Praça de alimentação: 11h às 22h

Studio Games e Xtreme Airsoft: 10h às 22h

Game Station: 12h às 22h

Cinemas: de acordo com programação

Selfit: 8h às 14h

Lotérica: fechada

Clínicas: conforme agendamento

*A lista de shoppings será atualizada conforme o envio de informações pelos estabelecimentos.