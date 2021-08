De churrasco a mesa posta: influencers cearenses apostam em nichos para engajar seguidores

Nos últimos 10 anos, a atuação dos influencers digitais ganhou cada vez mais força nas redes sociais, conquistando até um título de profissão, como foi mostrado, inclusive, por uma série de reportagens do Diário do Nordeste publicada em maio. Se o mercado cresceu, há dentro dele diversos tipos de produtores de conteúdo, desde os que abordam vários assuntos aos que preferem se ater a um nicho menor.

Os gostos pessoais ou mesmo o momento que essas pessoas estão vivendo acabam por influenciar a escolha de trabalhar com uma temática específica. O trabalho de Fellipe Nogueira, por exemplo, talvez seja sonho para muita gente. Intitulando-se como “bad influencer”, ele compartilha experiências gastronômicas desde 2014 e recebe dinheiro para comer! Legenda: Em cerca de sete anos de trabalho, Fellipe reúne mais de 88 mil seguidores no Instagram Foto: Arquivo pessoal O alcance para os mais de 88 mil seguidores no perfil @gordicesfortaleza atrai diversos restaurantes de Fortaleza que querem ser indicados pelo gestor comercial.

Fellipe Nogueira influenciador digital “Todo dia eu recebo mensagem, eu não faço é dar conta e por isso acabei começando a cobrar para selecionar o que recebo, há quase dois anos. Diariamente, eu recebo pratos diferentes para divulgar. Quando não tem, é por escolha minha”.

Fellipe conta sempre ter gostado de compartilhar as refeições que fazia no perfil pessoal, mas por não ser a proposta que queria, decidiu por abrir uma conta específica. “Eu sempre digo que o povo quer saber o que o Fellipe come, o foco nunca foi minha vida pessoal e, pra manter essa distância da minha vida pessoal da internet, optei por isso”.

Responsável por toda a produção e com outro emprego, Fellipe faz o planejamento de conteúdo nas segundas-feiras das publicações que serão realizadas a cada semana e usa o tempo livre para fazer essa produção. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fellipe Nogueira (@gordicesfortaleza)

Especialista em churrasco

Já Jorge Nogueira foi ainda mais específico: resolveu descomplicar e ajudar outras pessoas na produção de churrasco. Mestre em Tecnologia de Alimentos, o servidor público também usava o perfil pessoal para mostrar como preparava refeições e, com a pandemia, teve a ideia de redirecionar o conteúdo para uma página mais profissional (@churrascoemusica).

Sem pretensão de se tornar um digital influencer, Jorge conta que, no início, a coisa funcionava mais como uma válvula de escape. “Não imaginei que fosse tomar as proporções que tomou”. Hoje, já são mais de 14 mil seguidores e parcerias fixas com restaurantes e boutiques de carne da região onde mora, em Limoeiro do Norte. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Churrasco & Música! (@churrascoemusica)

Jorge Nogueira produtor de conteúdo “Eu nem pensava em fazer parcerias, mas agora entendo que é uma plataforma de divulgação pra essas empresas e, ao mesmo tempo, eu consigo monetizar esses anúncios. Tento torná-lo agora o mais profissional possível”.

Para conciliar com o trabalho, Jorge aproveita os dias em que faz churrasco (geralmente três vezes na semana) para fazer diversas gravações, desde dicas de preparação da carne, de coração de frango e outros petiscos, assim consegue ter conteúdo diariamente.

Além das parcerias, ele passou a monetizar com a venda de um infoproduto, ou seja, um conteúdo disponibilizado digitalmente de forma gratuita ou não. No caso de Jorge, os seguidores podem adquirir um ebook que ensina o passo a passo para fazer churrasco com ainda 30 receitas.

'Quanto mais nichado melhor'

A jornalista Ana Karenyna (@anakarenyna) tinha acabado de casar quando começou a compartilhar no Instagram dicas e truques de decoração, mesa posta e arrumação de casa. Tudo começou em 2014 e, naquela época, as coisas começaram de forma despretensiosa.

“Com o tempo, comecei a estudar mais sobre marketing digital e descobri que, quanto mais nichado melhor, é mais fácil para criar uma comunidade. Eu mostro muito do meu estilo de vida, mas o foco é decoração e mesa posta”, afirma.

No entanto, foi ao longo dessa produção de conteúdo que Ana descobriu o que poderia atrair mais as pessoas para seu perfil, que hoje já conta com quase 16 mil seguidores. “Meu termômetro é meu público, percebi que, quando faço os posts específicos, as pessoas gostam mais, especialmente de mesa posta, decoração, etc”. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANA KARENYNA (@ana.karenyna)

A constatação de Ana não é em vão. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ibope em 2019, as razões que levam os internautas a seguirem alguém são: Conteúdo com informação relevante

Ideias ou pensamentos semelhantes aos do usuário

Interação com os seguidores

Compartilhar ideias sem impor opiniões

Ser engraçado;

Variedade de assuntos

Ser uma pessoa séria

Temas cotidianos

Sorteio e entrega de brindes.

Com o crescimento do perfil, Ana começou a monetizar a produção há dois anos e, hoje, constitui a renda principal dela. Para isso, a criadora de conteúdo conta com um mídia kit, com as principais informações sobre o trabalho dela, como indicadores, métricas relevantes para a marca e preços dos serviços.

Ana explica que a precificação varia a partir de cada serviço realizado e afirma ser um mercado extremamente rentável, apesar de lento. “Ainda tô iniciando, mas hoje já consigo tirar em um mês mais do que o salário que eu recebia com carteira assinada”, aponta. Legenda: No Instagram, Ana compartilha dicas de organização Foto: Arquivo pessoal

Ana Karenyna criadora de conteúdo digital “Hoje, vivo só da ‘blogueiragem’ e foi devagarinho, fui procurando algumas marcas, recebi muitos nãos, mas hoje tenho contratos com algumas marcas. É um trabalho de formiguinha. O influenciador precisa fazer investimento o tempo inteiro, tem os gastos com aparelhos, com compras para indicar, por exemplo”.

Foco em casamentos

Assim como Ana, Marianna Vieira viu na preparação para o casamento a oportunidade para reunir pessoas que estavam passando pela mesma situação. Em 2018, incentivada pelas amigas, criou a página no Instagram (@dicasdamarianna) para compartilhar dicas domésticas e da vida a dois.

Hoje, quase três anos depois e cerca de 7,5 mil seguidores, o trabalho se tornou fonte de renda extra. A influencer já conta com parcerias fixas com lojas da Capital, além de fazer trabalhos pontuais para outras de relevância nacional, como marcas de produtos de limpeza. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marianna Vieira (@dicasdamarianna) Para Marianna, trabalhar com uma temática específica, para além de ser algo que tem afinidade, é vantajoso pois quem segue, realmente tem interesse no conteúdo publicado. “Também consigo me aproximar de mulheres que já são mais experientes que eu no casamento e nas tarefas de casa, por exemplo, e consigo passar ideias que algumas pessoas não sabem. É uma troca”, acrescenta.

Segundo ela, a produção do conteúdo é bem orgânica, mas o planejamento maior acontece no fim de semana, quando tem mais tempo livre. No início de 2020, com o crescimento do perfil, Marianna começou a cobrar pelas divulgações baseado em cursos que realizou com especialistas no trabalho de influência digital.

Marianna Vieira criadora de conteúdo digital “Comecei recebendo produtos sem cobrar nada, mas comecei a perceber que meu trabalho tava dando resultado, aí comecei a cobrar. Descobri que isso não depende do número de seguidores, mas sim do seu resultado. Minha precificação varia conforme o serviço e pacote contratado pela empresa”. Legenda: Preparação para o casamento foi impulso para Marianna Foto: Arquivo pessoal

Marianna oferece, em seu mídia kit, parcerias fixas, que podem ser mensais, trimestrais ou semestrais, publicidades específicas ou ações. No caso dos pacotes, além do valor pago, as empresas enviam os produtos para que ela possa experimentar e divulgar.

Rede de apoio virtual

Se criar uma comunidade se torna mais fácil com um conteúdo de nicho, por que não fazer dela uma rede de apoio virtual para mães? E é assim que Shirley Angelim denomina o @sos.materno, perfil que começou há dois anos onde ela aborda sobre questões da maternidade como preços de produtos, dicas de rotina, etc.

Contudo, nem sempre foi assim. Assim que criou a página, o intuito de Shirley, que tem três filhos, era compartilhar promoções e ofertas para o universo infantil. “As coisas foram crescendo e minha conversa com meu público era sobre assuntos maternos no geral, percebi que me realizaria mais em compartilhar um conteúdo mais aprofundado”. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por maternidade • produtividade (@sos.materno)

Shirley explica que essa mudança, ao mesmo tempo que promoveu um crescimento menos acelerado, aumentou a qualidade do envolvimento do público, que hoje já chega a quase 20 mil. “Funciona mesmo como uma rede de apoio pra outras mães, falamos sobre diversos assuntos”, afirma.

Por se tratar de crianças, a profissional de Marketing pontua ainda que precisou estabelecer bem os limites de exposição para os filhos, de forma que a intimidade deles fosse preservada e expor somente o que é necessário.

Shirley Angelim profissional de Marketing “O Instagram é uma rede social de conexão, é inerente que eu acabe mostrando as crianças, já que falo sobre maternidade. Mas consigo limitar isso ao que eu tenho pra agregar, a exposição deles é bem controlada e participam da forma como querem”. Legenda: Mãe de três crianças, Shirley divide as experiências da maternidade Foto: Arquivo pessoal

Finanças para casais

Se dinheiro foi um problema no início do casamento de Inaldo França e Fernanda Benvenuti, hoje ele é a solução. Em 2019, vendo a necessidade que muitos casais tinham de aprender a lidar melhor com as finanças na vida a dois, os dois começaram a dividir as metodologias e dicas que encontraram para facilitar essa questão. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Inaldo & Fê|Casal Investidor (@outrosinvestimentos)

Inaldo França produtor de conteúdo “Quando a gente casou, achamos que todo mundo já sabia lidar com dinheiro como, pensávamos que só quem pensava por isso era a gente. Mas quando fomos conversar com casais próximos a nós, vimos que era um problema recorrente”.

Com isso, apostaram na página (@outrosinvestimentos) para ajudar outros casais, pois “se pra uma pessoa já é tão difícil, imagina pra duas com pensamentos diferentes”. “A gente bateu muita cabeça no começo, criamos um método pra se planejar financeiramente, estudamos muito, fizemos cursos e aprendemos técnicas mais específicas pra ajudar outras pessoas”, diz Inaldo.

Hoje, além da produção de conteúdo para o perfil do Instagram, que já soma quase 2 mil seguidores, eles oferecem serviços de mentoria para casais auxiliando, de forma particular, aqueles interessados. Legenda: Casal compartilha técnicas de finanças para casais Foto: Amanda Carneiro

Mas por que contratar influenciadores de nicho?

O empresário de influencers e professor da FBUni, Gabriel Bonadies, explica que todo mundo é um influenciador, o que vai variar é a quantidade de pessoas que são atingidas e as redes ainda impulsionam a criação de comunidades a partir de pensamentos e opiniões parecidas.

Gabriel Bonadies professor e empresário de influencers “As redes sociais, com isso, deixam claro que, qualquer coisa que você pensar, você vai encontrar uma comunidade que pensa semelhante. Tem gosto pra tudo e a internet é democrática nesse sentido, se você se posiciona de acordo com um nicho, conquista influência naquela área”.

Para as marcas, portanto, as vantagens vão exatamente nesse sentido. Com a autoridade dos influenciadores em determinada questão, a probabilidade de os seguidores confiarem na indicação é bem maior.

Uma pesquisa realizada pela Opinion Box e divulgada em junho deste ano mostrou que 67% dos usuários do Instagram no Brasil seguem algum influenciador digital, e 55% já compraram algo por indicação dessas pessoas.

“Eles passam mais conexão, há um trabalho de storytelling por trás e gera afinidade com o público. Além disso, as publicidades feitas por influencers não são bloqueadas por ferramentas de bloqueio de anúncio. A internet aproxima as pessoas e acaba tendo uma potencialização de público-alvo”, destaca Bonadies.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios