Da Ypióca a Silcar: veja as empresas mais antigas em funcionamento no Ceará

Manter uma loja com anos de funcionamento é um grande desafio para os empreendedores. E o comércio cearense possui uma lista de grandes lojas com mais de 50 anos em atividade, contribuindo com a história da economia do Estado e, em especial, de Fortaleza.

De acordo com a lista divulgada pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), solicitada pela equipe do Diário do Nordeste, empresas como a concessionária Silcar e a Fábrica São José fazem parte deste seleto grupo de grandes empresas com atuação até hoje.

Confira abaixo a lista de empresas mais antigas em funcionamento no Ceará.

YPIOCA (1846)

Legenda: Primeira sede do grupo Telles, da família fundadora Ypióca Foto: Divulgação/Grupo Telles

Com data de abertura em meados de 1846, a Ypióca é uma das empresas mais antigas, em funcionamento, no Ceará. Inclusive, esta empresa é mais antiga que a própria Junta Comercial do Estado do Ceará, por isso, não consta na lista solicitada. Mas, é importante mencionar a relevância deste empreendimento para o Estado.

A marca de cachaça Ypióca é produzida na cidade de Maranguape. Criada pela família Telles, é considerada a marca de aguardente mais antiga em funcionamento no Brasil. Em 2012, foi vendida à multinacional britânica Diageo.

FÁBRICA SÃO JOSÉ (1926)

Legenda: Fábrica São José com sede no bairro Jacarecanga Foto: Acervo IBGE

A Fábrica São José, instalada em 1926, no bairro Jacarecanga, é de propriedade da família Philomeno Gomes. Dentre as curiosidades sobre a empresa: o empreendimento foi a maior fabricante de redes do país por anos.

A Fábrica ocupava uma área de 26 mil metros quadrados e empregava cerca de 1.000 operários. Hoje, a empresa trabalha com tecelagem de fios de algodão, fabricação de tecidos de malha e até aluguel de imóveis próprios.

IBRASAL (1941)

Outra empresa com mais de 80 anos em atividade é a Ibrasal, que atua no ramo de extração de minerais não-metálicos. Essa atividade costuma ser contratada por empresas exploradoras dos sítios de mineração.

Vale ressaltar que mineração de não-metálicos, refere-se a: extração de calcário (ou dolomita), carvão mineral, gemas, gesso (caulim), grafita, mármore (granito), quartzo e sal marinho (sal-gema).

SILCAR (1943)

Legenda: Fachada da Silcar atualmente Foto: Reprodução/Silcar

No mercado automotivo, a concessionária Chevrolet Silcar é uma das mais antigas do setor e segue em funcionamento no Ceará. Atualmente, a empresa presta serviços de comercialização de carros novos e seminovos, peças automotivas e serviços de manutenção e reparo veicular.

Além disso, há filiais da empresa nas cidades de Fortaleza e Sobral.

FÁBRICA SANTA INÊS (1966)

Foto: Reprodução/CordonTextil

Já Fábrica Santa Inês foi fundada em 1966, na cidade de Aracati-CE, e hoje concentra suas atividades em uma moderna planta industrial de fiação de algodão.

Veja lista de outras empresas mais antigas em funcionamento no Ceará

Empresa Jornalística O Povo S.A. - Abril/1945

Abril/1945 Rádio Iracema de Fortaleza Ltda. - Novembro/1945

Novembro/1945 Companhia Importadora de Máquinas e Acessórios Irmãos Pinto - Fevereiro/1946

Fevereiro/1946 Romcy Administração de Imóveis Ltda. - Abril/1948

Abril/1948 Vicente Emidio da Silveira - Imobiliária S.A. - Janeiro/1949

- Janeiro/1949 Fármacias e Drogarias Adjafre S.A. - Julho/1959