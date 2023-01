Cursos de capacitação e reinserção no mercado serão oferecidos aos demitidos da Guararapes

Um dia após a demissão de duas mil pessoas com o fechamento da Guararapes em Fortaleza, Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza revelaram planos para viabilizar a reinserção dos trabalhadores desligados no mercado de trabalho ou ainda dar assistência aos que têm interesse em empreender.

A Prefeitura de Fortaleza pretende atuar em quatro frentes para que os ex-funcionários voltem a produzir. Para isso, foi solicitada à Guararapes, por intermédio da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), uma lista com os demitidos e os contatos de telefone.

De acordo com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) municipal, Rodrigo Nogueira, será montada uma estrutura para que essas pessoas sejam contatadas.

Para os que desejam continuar trabalhando na área e visam uma oportunidade em outra empresa, o secretário detalha que a estratégia é levá-las ao Sine municipal, auxiliar com a preparação do currículo e “trabalhar para inseri-las novamente no mesmo mercado”.

Outra frente é para os que quiserem buscar um outro ofício. Nesse caso, Rodrigo destaca que serão ofertados cursos em áreas que a pessoa tenha interesse. “São 66 cursos diferentes, vamos buscar qualificar essas pessoas”, diz.

Para os interessados em empreender, também será ofertada qualificação. “Vamos oferecer os cursos de empreendedorismo. Além disso, temos também o crédito do projeto Nossas Guerreiras”, ressalta.

A quarta frente é voltada especificamente para as costureiras que tiverem interesse em produzir com suas máquinas em casa. “Temos uma licitação em andamento para criar cooperativas de corte e costura. É um projeto que já existia, já contamos com oito ateliês comunitários e vamos inaugurar sete até o fim do ano, aproveitando essa mão de obra qualificada”.

Emprego de mais recursos

Perguntado se os programas teriam estrutura suficiente para atender, além do público que já atende, os dois mil demitidos pela Guararapes, o titular da Pasta destacou que haverá vagas disponíveis e que “o prefeito disse que se for o caso, serão empregados mais recursos para ampliar esses programas”, mas ele acredita que não será necessário.

O Governo do Ceará também pretende utilizar o Sine como estratégia para ajudar os trabalhadores. O executivo estadual disse que acionou o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) para recolocar os funcionários da Guararapes em outras empresas.

“Percebe-se que há uma carência de trabalhadores qualificados na área de confecções, o que também é identificado pelos sindicatos de empresas ligadas à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Isso é um fator que facilita uma recolocação mais rápida desses trabalhadores no mercado”, disse o governo estadual em nota.

O Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas no Ceará (Sindiconfecções-CE) estima que, dos 2 mil trabalhadores demitidos, cerca de 1,2 mil não devem conseguir recolocação no mercado de forma rápida.

O governador Elmano de Freitas (PT), chegou a falar à imprensa durante um evento, em discutir formas de auxílio aos desempregados da Guararapes. “Vamos discutir já algumas medidas para ajudar essas pessoas, para que elas não fiquem sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de auxílio do nosso governo”, disse Elmano.

IDT atenderá as pessoas demitidas

O presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Vladyson Viana, informou que a instituição entrou em contato com a empresa para iniciar o cadastro dos trabalhadores.

A ideia é que todos sejam enquadrados em políticas citadas anteriormente, como capacitação, orientação para a recolocação no mercado de trabalho e habilitação para o seguro desemprego. Segundo Viana, o serviço inicia logo após a empresa concluir o trâmite de desligamento.

“Faremos o atendimento de uma a uma. O nosso antedimento será imediato após a empresa cumprir a homologação do processo", afirmou, acrescentando que haverá uma equipe na própria fábrica para assistir aos trabalhadores.

Quem quiser buscar uma orientação imediata já pode procurar atendimento nas unidades físicas do IDT ou pelos contatos:

Telefone: 0800 591 0363;

Site: idt.org.br.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE