Contribuinte de Fortaleza pode pagar imposto no crédito e parcelado até 12x, decide Prefeitura

A Prefeitura de Fortaleza decidiu que, a partir deste mês, o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) de qualquer imposto municipal, como IPTU, ISS e ITBI, por exemplo, pode ser pago no crédito e com parcelamento de até 12 vezes. A opção, conforme a Secretaria das Finanças (Sefin), é para facilitar o pagamento feito pelo contribuinte.

A modalidade já está disponível no site da Sefin. Para utilizar o serviço, basta o contribuinte acessar o portal, inserir o código de barras do DAM, extraído, também, na internet, e informar nome, CPF, endereço, e-mail, telefone, dados do cartão de crédito — que pode ser de qualquer bandeira — e a opção de parcelamento, se desejar.

"É mais uma possiblidade para que o contribuinte possa estar em dia com o fisco municipal. A opção de parcelamento, por exemplo, fica a critério da bandeira do cartão, dando assim mais uma facilidade ao contribuinte, além da possibilidade dada pela Sefin", comentou a secretária das Finanças, Flávia Teixeira.

Pagamentos por WhatsApp

A modalidade de pagamento de impostos municipais com cartão de crédito também pode ser solicitada pelo contribuinte à Sefin pelo WhatsApp, no número 3105-1269.

Nesse caso, a pessoa recebe a cobrança do imposto por mensagem no próprio aplicativo.