Conta de luz terá renegociação com desconto de até 50% e parcelamento em 12 vezes

Clientes que estão em inadimplência com a Enel Distribuição Ceará vão poder quitar as dívidas por meio de ação promovida pela empresa. A iniciativa prevê descontos de até 50% e estará disponível até o dia 31 de dezembro.

Haverá ainda a possibilidade de parcelamento em até seis vezes para quem possui débitos vencidos há mais de 180 dias, sendo uma entrada de 10% e mais cinco parcelas. Para quem possui débitos vencidos há menos de 180 dias, o parcelamento poderá ser feito em até 12 vezes.

As negociações poderão ser realizadas por meio do Portal de Negociações, no site da empresa, pelo aplicativo Enel Ceará ou pelo 0800 285 0196.

Mais informações sobre a campanha estão na página da Enel.

Atendimento presencial

Também será possível fazer a regularização presencialmente, em uma das unidades de atendimento da Enel, incluindo as lojas que vão estar abertas nos dias 27 de novembro e 4 de dezembro.

O atendimento deve ser agendado, mas exclusivamente nos próximos dois sábados vai ocorrer por ordem de chegada, sem a necessidade do agendamento.

O objetivo da campanha é estimular a regularização e facilitar a negociação com descontos, redução de juros e diversas opções de parcelamento.

Podem participar da regularização clientes comerciais, industriais, residenciais e de propriedade rural.